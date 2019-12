Ashley Graham, enceinte : 23 kilos en plus, elle remercie son corps

Depuis le début de sa grossesse, Ashley Graham partage tout - absolument tout - avec ses abonnés sur son compte Instagram. Ayant instauré cette relation de confiance avec eux, il était tout à fait naturel pour la future maman de dévoiler combien de kilos elle a pris depuis le début de sa grossesse.

"Jusqu'à présent, j'ai gagné 23 kilos (50 lbs) pendant ma grossesse. Et le mieux dans tout ça, c'est que je m'en fous. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, je suis si reconnaissante envers mon corps, qui permet à ma peau d'être si souple et flexible", a confié le mannequin de 31 ans, le dimanche 15 décembre 2019 sur son compte Instagram.

Cette légende s'accompagne d'une photo d'Ashley Graham en train de faire du yoga. Une discipline qui l'aide à garder la forme depuis qu'elle est enceinte de son premier enfant. "Entre le yoga, faire du sport, l'acuponcture et les massages lympathiques, je crois que j'ai trouvé comment aborder cette grossesse et comment m'y sentir bien", a-t-elle détaillé.