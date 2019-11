Ashley Graham : Prier pimente sa vie sexuelle !

Reçue par la YouTubeuse Lilly Singh, Ashley Graham s'est confiée sur un étrange sujet. Pieux, la mannequin et son mari, le réalisateur Justin Ervin, passent du temps à prier et à méditer ensemble, c'est "plus puissant", selon elle.

Et ce n'est pas le seul effet que la prière a sur le couple. "On prie et d'un coup, on se dit 'tu ressens ça ?', explique-t-elle hilare. La lumière baisse, la musique pieuse s'amplifie..." Quel suspense ! "Après avoir prié, parce qu'il y a des priorités, on s'arrache nos vêtements", continue-t-elle en joignant le geste à la parole devant un Lilly Singh mi-admirative, mi-amusée. "C'est un bon moyen de se rapprocher à la fois d'un point de vue spirituel et physique".

En juin, dans le Elle américain, elle avait déjà déclaré que son secret pour la longévité de son mariage était le sexe. "Même si vous n'avez pas envie, faites l'amour. Je me suis aperçue que si nous ne faisions pas l'amour, nous étions agressifs et quand nous le faisons, on est tout le temps collés l'un à l'autre."

La jolie brune connue pour ses courbes voluptueuses a rencontré Justin Ervin à l'église, durant un "Porn Sunday" - où des anciennes stars du X venaient raconter comment la religion et l'église les avaient sauvés - à New York, avant de l'épouser à l'âge de 22 ans.

Ce 14 août 2019, le top américain de 31 ans s'est saisi de son compte Instagram pour révéler son ventre rond en vidéo à ses 8,7 millions d'abonnés. Le 7 novembre, elle a annoncé sur le plateau d'Elle DeGeneres qu'ils attendaient un petit garçon.

Déjà en 2016, lors d'une interview accordée à Entertainment Tonight, Ashley Graham avait confié son envie de fonder une famille : "Nous allons totalement avoir des enfants. Nous allons probablement nous y mettre dans les prochaines années." En janvier dernier, elle avait également témoigné au Elle américain : "Pour moi, en tant qu'épouse et femme, le bonheur ne va pas forcément de pair avec avoir des enfants. Les enfants viendront quand ils viendront. Le bonheur pour le moment, c'est construire avec mon mari et construire mon business."

Ashley Graham et Justin Ervin sont mariés depuis neuf ans, ils attendent leur premier enfant.