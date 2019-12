Ashley Graham enceinte : Acuponcture, saignements... Elle montre tout à ses fans

Comme beaucoup d'autres stars, Ashley Graham partage chaque petit détail plus ou moins intime de sa grossesse avec ses abonnés. Jeudi 5 décembre 2019, la future maman de 32 ans a dévoilé plusieurs vidéos d'elle durant une séance d'acuponcture. "On est en train de sculpter dans mes joues, sur ma mâchoire, faire tomber la tension des muscles", a expliqué la top model.

Imitant le père Noël (avec une barbe en aiguilles), Ashley Graham sort un : "Oh, oh, oh ! Joyeux Noël". S'en suit une troisième vidéo, où la médecin lui enlève les aiguilles, ce qui provoque quelques saignements sur son visage. "Oh ça saigne ! Bon, ça va, ça les vaut largement", dit-elle. La future maman semble être conquise par le soin. "J'ai fait de l'acuponcture durant toute ma grossesse et je dois dire que ça a gardé mon corps en bonne santé. J'adore le résultat !", écrit-elle en légende.