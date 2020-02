Ashley Graham maman : elle dévoile ses vergetures après l'accouchement

Le 18 janvier 2020, Ashley Graham et son mari Justin Ervin devenaient parents pour la toute première fois, d'un petit garçon prénommé Isaac. La belle, très ouverte sur les aléas de la maternité, avait déjà confié qu'elle devait porter des couches pour adultes après son accouchement. "Lève ta main si tu ignorais que tu changerais tes propres couches aussi. Après toutes ces années dans la mode, je n'aurais jamais cru que les sous-vêtements jetables seraient mon article préféré, mais nous y sommes !", expliquait-elle sur Instagram.

Ashley Graham avait d'ailleurs dévoilé une photo la montrant en train d'allaiter son enfant dans un café, en public. Dans son podcast où elle reçoit des femmes fortes comme Kim Kardashian, Emily Ratajkowski ou encore Shay Mitchell, Ashley avait exceptionnellement interrogé son mari. Ensemble, ils sont revenus avec émotion sur la naissance d'Isaac. "Je me souviens d'avoir tenu Isaac dans les bras pour la première fois et d'avoir alors dit à Justin 'Maintenant et à jamais, nous serons une famille'. J'ai tant de raisons d'être reconnaissante ; je bénéficie de l'amour et du soutien de cette merveilleuse communauté, de cet extraordinaire mari, et de ce bébé incroyablement beau qui vient de m'ouvrir les yeux sur ce que ce monde peut receler de merveilles", avait-elle déclaré.