Shay Mitchell critiquée pour allaiter sa fille : sa réponse bien trouvée

Depuis les premiers instants de sa grossesse jusqu'à son accouchement difficile, Shay Mitchell a plongé ses abonnés dans les recoins les plus intimes de sa vie de jeune maman en devenir. Il est normal qu'après la naissance de la petite Atlas Noa, le 21 octobre 2019, l'actrice continue de partager son quotidien.

Mardi 10 décembre 2019, les internautes pouvaient découvrir un cliché de Shay Mitchell et de sa fille, tirée d'une séance photo. Dans une jolie pièce de créateur, maquillage et brushing, l'actrice de Pretty Little Liars allaite son nourrisson, tout en regardant l'objectif. "Breast friends", écrit-elle en légende. Bien que "liké" par 3 millions de personnes, ce cliché n'a cependant pas été apprécié de tous.

Un fan a fait une remarque sur sa manière de donner le sein à sa fille qui n'est pas du tout passée. "Je suis fan d'elle, mais cette photo est faite juste pour attirer l'attention. Elle ne regarde même pas son bébé, elle n'est pas connectée avec sa fille mais avec la caméra", a commenté un internaute. Shay Mitchell s'est donc défendue, toujours avec humour. "J'ai raté la partie du livre sur les bébés disant que je dois maintenir un eye contact avec ma fille pendant que je la nourris plutôt que de capturer ce merveilleux moment que nous avons. S'il te plaît, dis-moi où je peux télécharger ton manuel pour parents, histoire de rattraper le coup", a balancé l'actrice. Une réponse bien trouvée et largement saluée par sa communauté.