Ashley Graham : Sein nu et en famille, elle partage l'allaitement d'Isaac

Le monde d'Ashley Graham vient de changer. Le mannequin et son mari Justin Ervin viennent d'accueillir leur premier enfant. Depuis neuf mois, elle avait soigneusement documenté sa grossesse sur Instagram et avait même fait la couverture de Vogue le ventre très arrondi.

Pourtant, le couple a fait le choix de la discrétion ces dernières semaines, décidant de n'annoncer officiellement la naissance de leur petit garçon que le 4 février 2020. C'est aussi le moment où l'on a appris le prénom du baby boy né le 18 janvier.

Sur la dernière photo qu'elle a postée, on voit la bombe donner le sein à son nouveau-né, entourée de son mari et sous son regard bienveillant. Sous ce cliché, elle a écrit une émouvante légende qui dévoile enfin le prénom du divin enfant : "Je me souviens d'avoir tenu Isaac dans les bras pour la première fois et d'avoir alors dit à Justin 'Maintenant et à jamais nous serons une famille'. J'ai tant de raisons d'être reconnaissante ; je bénéficie de l'amour et du soutien de cette merveilleuse communauté, de cet extraordinaire mari, et de ce bébé incroyablement beau qui vient de m'ouvrir les yeux sur ce que ce monde peut receler de merveilles." Elle conclut en évoquant le dernier épisode de son podcast, Pretty Big Deal Pod, diffusé le 3 février. "Monsieur Justin Ervin et Isaac, merci d'être à ce jour mes invités préférés dans mon émission."