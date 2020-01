Ashley Graham enceinte : Elle pose totalement nue sur Instagram

Ashley Graham, qui a récemment annoncé qu'elles et son mari attendaient un petit garçon, a déjà raconté quelle était sa routine sport, puisqu'elle continue à s'exercer malgré sa grossesse. Fan de boxe, le mannequin va souvent à la salle de sport, fait du yoga et prend des cours de weightlifting, où il faut soulever des poids en faisant des exercices.

En décembre dernier, Ashley apprenait à ses abonnés combien de kilos elle avait pris depuis le début. "Jusqu'à présent, j'ai gagné 23 kilos (50 lbs) pendant ma grossesse. Et le mieux dans tout ça, c'est que je m'en fous. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, je suis si reconnaissante envers mon corps, qui permet à ma peau d'être si souple et flexible", avait-elle confié.