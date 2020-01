Ashley Graham : Le mannequin est maman pour la première fois

Ashley Graham est maman ! Le top model américain, star des podiums en sa qualité de représente des femmes à la taille XL, a accouché de son premier enfant. Elle a annoncé elle-même la bonne nouvelle en publiant un message dans la story de son compte Instagram, lundi 20 janvier 2020.

"À 18h, samedi 18 janvier, nos vies ont changé pour le meilleur. Merci à vous tous pour votre soutien et votre amour pendant cette période incroyable", a écrit Ashley Graham à l'attention de ses 10 millions d'abonnés. La belle Américaine de 32 ans est mariée depuis neuf ans au réalisateur Justin Ervin. Le couple a plusieurs fois eu l'occasion de collaborer puisque monsieur a réalisé différentes campagnes de mode de sa femme. Il a également travaillé pour Netflix, CNN ou BET. La jeune maman avait révélé avoir rencontré son époux à l'église un jour où se tenait une conférence pendant laquelle d'anciennes stars du X venaient parler de leur vie passée et de la manière dont ils avaient changé de voie grâce à Dieu !

Ashley Graham avait annoncé en novembre dernier, sur le plateau du Ellen DeGeneres Show, qu'elle attendait un petit garçon. "Je vais avoir un fils ! Je vais devenir la maman d'un petit gars", avait-elle lâché. Une grossesse révélée au grand public en août 2019 et qui ne l'avait pas empêchée de poursuivre ses activités dans le mannequinat. D'ailleurs, la belle posait enceinte, au début du mois de janvier, dans une campagne pour sa marque de maillots de bain Swimsuits for All, à Keyport, dans le New Jersey.

Pendant sa grossesse, Ashley Graham avait montré les coulisses à ses abonnés ne cachant rien de ses 23 kilos pris au fil des mois ou de ses différents petits problèmes...

Toutes nos félicitations !