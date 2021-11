Ashley Graham enceinte : elle affiche son baby bump et vergetures, et remet en place une abonnée

"J'aime voir des célébrités avec des vergetures. J'en avais mais je ne voyais que des ventres lisses et parfaits. Voir ça m'aurait énormément aidé", a écrit une jeune maquilleuse mère de famille. "Tu as le plus beau ventre de grossesse. Tu les portes bien !", ajoute une autre internaute. "J'ai hâte de lire l'info disant que tu as accouché ! Tu es tellement belle et authentique", conclut une troisième.

Une autre femme s'est montrée bien moins bienveillante à l'égard d'Ashley Graham. "J'ai eu des jumeaux sans avoir de vergetures. J'espère que ça n'affectera pas ta carrière", a-t-elle commenté. Ashley est tombée sur sa réaction et s'en est moquée dans sa story, en reprenant ses mots sur un ton faussement alarmé et en ajoutant des emojis d'un visage levant les yeux vers le ciel.

Ashley Graham a annoncé à ses abonnés qu'elle attendait deux jumeaux garçons le 20 septembre dernier. Elle a elle-même appris l'heureuse nouvelle lors d'une échographie. Ces deux bébés seront les deuxième et troisième enfants d'Ashley Graham et Justin Ervin. Le couple a déjà un enfant, un petit garçon prénommé Isaac et venu au monde le 18 janvier 2020.

Ashley et Ervin se sont rencontrés dans une église en 2009. Ils se sont mariés l'année suivante et ont commémoré au mois d'août leurs noces de corail, correspondant au onzième anniversaire de mariage.