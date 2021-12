Ashley Graham blessée par son fils, son visage bien amoché !

S'occuper d'Isaac, son fils de 1 an, tout en étant enceinte de jumeaux, c'est compliqué pour Ashley Graham et pas de tout repos ! La mannequin grande taille de 34 ans, qui partage son quotidien et montre son corps au naturel à ses 15 millions d'abonnés sur son compte Instagram, a raconté une histoire folle qui lui est arrivée. Sans le faire exprès, son petit garçon, fruit de ses amours avec son mari, le réalisateur Justin Ervin, l'a blessée au visage. S'il s'agit bien évidemment d'un accident, la maman, qui doit accoucher de deux garçons très prochainement, va en garder une trace.

"Isaac m'a donné un coup de tête et ma dent s'est fissurée", a noté la top modèle grande taille en story. Affichant un large sourire, la jolie brune a dévoilé sa quenotte déchaussée de sa gencive (voir le diaporama).

Très proche de ses abonnés, Ashley Graham est connue pour son franc-parler, sa générosité et sa sincérité. Figure de proue du mouvement body-positive, l'Américaine ne manque pas une occasion de montrer fièrement ses vergetures, causées par sa grossesse, malgré les critiques qu'elle peut subir de la part d'internautes malveillants. "Quand je regarde mes nouvelles vergetures, et tous les changements que mon corps a subis, ça me rappelle qu'en tant que femme, on est toutes des superhéroïnes. Je me suis toujours dit que nos corps étaient faits pour ça. C'est une si jolie chose que d'être capable de donner la vie", avait-elle déclaré dans les pages du magazine ELLE, en 2020.

Ashley Graham et Justin Ervin se sont rencontrés à l'église en 2009. Ils se sont mariés l'année suivante et ont accueilli leur premier enfant, Isaac, le 18 janvier 2020. Ils attendent deux autres garçons. Le top model sera donc bientôt entouré de 4 hommes dans sa vie ! Grande amie d'Emily Ratajkowski et d'Helena Christensen, Ashley Graham a été l'égérie de la marque de cosmétiques Revlon et H&M. Elle a posé pour divers magazines comme Grazia, Glamour, Harper's Bazaar, Vogue...