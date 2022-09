Carla Bruni à la Fashion Week de Milan : star du défilé Tod's à 54 ans, aux côtés de Naomi Campbell

C'était au tour de Tod's de dévoiler sa nouvelle collection automne-hiver 2023 à Milan. Ce vendredi 23 septembre, stars, férus de mode et mannequins ont pris place dans le front row pour admirer les nouvelles créations de la marque signées Walter Chapponi. Et Tod's avait misé sur une valeur sûre du mannequinat : Carla Bruni. La plus française des italiennes est montée sur le podium. Non loin de sa comparse et grande amie Naomi Campbell, la femme de Nicolas Sarkozy s'est dévoilée dans une tenue monochrome rose poudrée et a prouvé qu'elle n'a rien perdu de sa superbe.

Carla Bruni est toujours grandement sollicitée par le milieu de la mode. Il faut dire que chacune de ses apparitions lors de soirées et d'événements montrent que la maman d'Aurélien, 21 ans et Giulia, 10 ans, a conservé le sens du style qui la caractérise et surtout, sa silhouette de rêve.