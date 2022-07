Carla Bruni maman : rares confidences sur son fils Aurélien, charmant mannequin en herbe

Reste à savoir si la petite Giulia montera un jour sur les podiums, elle aussi ! Pour le moment, la petite fille de dix ans est plutôt branchée micros : il arrive régulièrement que sa maman la filme en train de reprendre ses plus grands tubes... Alors qui sait, peut-être aurons nous une nouvelle artiste d'ici peu ! En tout cas, Giulia fait régulièrement la fierté de son papa, Nicolas Sarkozy, dont elle est la seule fille après trois garçons plus âgés (Pierre, 36 ans, Jean, 35 ans et Louis, 25 ans).

En attendant, Carla Bruni se concentre sur un projet important pour elle ces dernières années : la cinquantenaire et l'ancien président avaient en effet investi dans le domaine de l'Estoublon, un sublime château du sud de la France devenu hôtel de luxe, où l'on produit de l'huile d'olives et du vin. Sa première cuvée, Roseblood, sera d'ailleurs bientôt commercialisée... et on a hâte de la goûter !