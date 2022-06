Carla Bruni : Sa fille Giulia Sarkozy a déjà la taille mannequin à 10 ans, et pique tout à sa mère !

Que le temps passe vite. Et ce n'est pas cette photo partagée par Carla Bruni, ce mercredi 15 juin 2022, qui vous laissera penser le contraire. La femme de Nicolas Sarkozy a publié une nouvelle photo de leur fille, Giulia Sarkozy, et on ne peut pas passer à côté du fait qu'elle a vraiment grandi. À 10 ans, l'adolescente a clairement hérité de l'ADN de son top model de mère, et affiche déjà une taille mannequin. L'immense "petite" Giulia grandit à vue d'oeil et dévoile déjà un caractère bien affirmé. Se profilerait-il une future carrière dans le mannequinat ? Ce cliché d'elle avec les vêtements de Carla Bruni pourrait bien le laisser croire.

"Le mercredi on pique les vêtements de sa mère...", a écrit la chanteuse de 54 ans en légende de cette superbe photo sur laquelle sa fille pose de dos, perchée sur des bottines à talons, et vêtue d'une veste de blazer oversize, très tendance. En total look noir, les cheveux attachés en queue de cheval, la fille de l'ancien président et de la belle Italienne est trop craquante. En hashtags, l'artiste et mannequin a décidé de partager ses émotions face à Giulia, entre amour et fierté de cette relation mère-fille. À seulement 10 ans, elle a déjà tout d'une grande et pourrait bien être le parfait sosie de sa maman.

Capucine Anav sous le choc

En commentaires, les compliments pleuvent et les gens ne manquent pas de partager leur stupéfaction en voyant à quel point Giulia Sarkozy a grandi. Farida Khelfa, Mathilde Favier, directrice des relations publiques chez Dior, elles sont nombreuses à être sous le charme de ce cliché partagé par Carla Bruni. Et Capucine Anav, ancienne petite amie de Louis Sarkozy, qui a bien connu la fille du couple lorsqu'elle était plus jeune, semble sous le choc. "Comme elle a grandi", a-t-elle écrit émerveillée par Giulia Sarkozy.