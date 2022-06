Nicolas Sarkozy évoque sa fille Giulia (10 ans), son "miracle" : rares confidences...

L'année 2007 aura été aussi éprouvante que revigorante pour Nicolas Sarkozy. Le président de la République française traverse une période compliquée. Son mariage avec Cécilia Attias bat de l'aile et se conclut en divorce. Loin de se réjouir de cet échec familial, Nicolas Sarkozy ne se doute alors pas que sa vie va vite rebasculer dans le bonheur grâce à sa rencontre inattendue avec Carla Bruni.

Il le confiait lui-même dans son livre Passions publié en 2019 aux éditions de l'Observatoire : "Au moment où je m'y attendais le moins, j'ai donc fait la rencontre la plus importante de ma vie. Celle qui a le plus compté, qui m'a le plus apporté." Quelques mois plus tard, le politique et la chanteuse se disent 'oui' au salon vert de l'Elysée. Rien ne les a jamais séparés depuis. Au contraire. La naissance de leur fille Giulia en 2011 n'a fait que les rapprocher.

Nicolas Sarkozy, qui n'avait connu que la joie d'avoir des garçons, expérimente alors la relation fusionnelle qu'un papa peut avoir avec sa fille. Rares sont les fois où le prédécesseur de François Hollande parle de ce bonheur mais il a fait une exception auprès des journalistes du Monde dans un article publié le 10 juin dernier. Nicolas Sarkozy est redevenu un papa comme tout le monde, loin des obligations que lui incombait le statut de chef de l'Etat : il emmène donc sa petite Giulia, 10 ans, tous les matins à l'école.

Ce rituel quotidien, entre père et fille, Nicolas Sarkozy y tient plus que tout et ne compte plus passer à côté. Tout comme pour ses vacances, qu'il met désormais un point d'honneur à vivre entouré des siens, "Carla et les enfants" : "Maintenant, je suis calé sur l'agenda scolaire, avoue-t-il avec un sourire, traducteur du bonheur que ces instants passés en famille lui apportent. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a toujours assimilé la naissance de sa fille à un "miracle" : "J'ai appris (...) que l'on avait l'âge de ses enfants. Depuis Giulia, qui est plus jeune que mon petit-fils Solal, j'ai beaucoup rajeuni !" Pour l'ancien président, force est de constater que l'amour a, plus que jamais, été salvateur.