Nicolas Sarkozy s'épanche sur son divorce avec Cécilia comme rarement : "L'épreuve"...

France 2 a diffusé le 3 mai 2022 un passionnant documentaire sur les premières semaines d'un président fraîchement élu. Cent Jours, titre du programme et de l'expression sur les débuts d'une présidence, permet de voir les coulisses de cette période fondamentale du mandat. Les journalistes et experts de la politique Patrice Duhamel et Gabriel Le Bomin ont notamment recueilli les confidences de trois anciens présidents de la République, Valéry Giscard d'Estaing pour sa dernière interview, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ce dernier est ainsi revenu sur des moments qui mêlent vie privée et vie publique, puisqu'il a divorcé de Cécilia née Ciganer, seulement quelques mois après son investiture.

Nicolas Sarkozy et son épouse de l'époque Cécilia - elle a été avant mariée à Jacques Martin, père de ses deux premières filles - ont vécu ensemble l'investiture du président de la République en 2007. Elle était là, auprès de lui comme tous leurs enfants, formant une photo de famille recomposée modèle. La première dame a même été rapidement mise à contribution dans le quinquennat en oeuvrant pour la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien détenus dans la Libye de Khadafi. Mais son rôle de first lady se transforme ensuite brutalement : Le 18 octobre 2007, après de nombreuses rumeurs relayées par la presse suisse puis française, le divorce par consentement mutuel du couple, prononcé par un juge trois jours auparavant, est rendu public par l'Élysée.

Celui qui est désormais marié à Carla Bruni revient sur ce chapitre de sa vie : "Les accidents de la vie... On ne les choisissait pas. Mais au fond, j'ai essayé de dire aux Français : j'ai un travail extraordinaire, mais en même temps, je fais face aux mêmes épreuves que vous. (...) Je pense que [les Français] m'ont vu dans l'épreuve, qu'ils m'ont vu dans le bonheur et qu'ils se sont dit : notre président il est comme ça, on l'aime, on l'aime pas, mais il est comme ça." Par souci de transparence, l'ex-chef d'Etat assume d'avoir publiquement parlé de son divorce. Selon lui, cela lui a permis de créer du lien avec les citoyens.

Nicolas Sarkozy s'est marié trois fois et est père de quatre enfants : Pierre (1985) et Jean (1986), nés de son mariage avec Marie-Dominique Culioli, Louis (1997), qu'il a eu avec Cécilia Attias - elle est remariée avec Richard Attias depuis 2008, et Giulia qui a fêté ses 10 ans et dont la maman n'est autre que l'artiste Carla Bruni-Sarkozy.