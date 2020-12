Valéry Giscard d'Estaing : Mort de l'ancien président à 94 ans

Une vie familiale enracinée dans la politique

Valéry René Marie Georges Giscard d'Estaing, de son nom complet, était né le 2 février 1926 à Coblence, en Allemagne. Son père, Edmond Giscard, ancien maire de Chanonat, était devenu par la suite Giscard d'Estaing. Un nom de famille qu'il avait eu le droit de prendre grâce à un décret du Conseil d'État, et qu'il devait à une parente : Lucie-Madeleine d'Estaing de Réquistat Dubuisson, comtesse de La Tour Fondue. Sa mère était May Bardoux, fille de l'homme politique Jacques Bardoux et petite-fille d'Agénor Bardoux, lequel a notamment été ministre de l'Instruction publique au début de la IIIe République. La politique faisait ainsi déjà partie de son enfance...

Il avait trois soeurs et un frère : Sylvie, ancienne maire de Prinsuéjols, Isabelle, Marie-Laure et Olivier, ancien député-maire. Un clan qui a longtemps possédé le château de La Varvasse, vendu plus de 1 million d'euros en 2020.

En 1952, Valéry Giscard d'Estaing avait fait la rencontre, grâce au journaliste et écrivain Alfred Fabre-Luce (époux de Charlotte de Faucigny-Lucinge, sa tante et marraine), d'Anne-Aymone Sauvage de Brantes. La même année, le jeune couple se marie civilement à Paris. Celle qui allait devenir première dame était aussi issue de la grande noblesse, son père était le comte François Sauvage de Brantes et sa mère la comtesse, née princesse Aymone de Faucigny-Lucinge.

Au cours de sa vie, tout comme pour son meilleur ennemi le regretté Jacques Chirac, celui que tout le monde surnommait VGE a été l'objet de nombreuses rumeurs d'infidélités. Dans un ouvrage, lui-même laissait entendre qu'il avait été l'amant de la princesse Lady Diana... En 2020, il avait aussi été accusé de gestes déplacés par une journaliste allemande ayant décidé de porter plainte.

Valéry et Anne-Aymone Giscard d'Estaing ont eu quatre enfants : Valérie-Anne (née en 1953), Henri (né en 1956), Louis (né en 1958) et Jacinte (née en 1960), malheureusement morte en 2018.

Une carrière politique impressionnante

Puisque la politique faisait partie de son ADN, Valéry Giscard d'Estaing n'allait pas déroger à la règle. Après une courte carrière militaire – il a été décoré de la Croix de guerre 1939-1945 –, ce diplômé de Polytechnique et de l'ENA avait fait ses premières armes en 1955 comme directeur adjoint au cabinet du président du Conseil, Edgar Faure. Dès l'année d'après, il se jetait dans le grand bain en devenant député du Puy-de-Dôme. Une terre électorale favorable à son clan : son arrière-grand-père, Agénor Bardoux, et son grand-père, Jacques Bardoux, y furent longtemps députés.

Par la suite, VGE occupera différents postes : en 1958, il devient conseiller général du Puy-de-Dôme ; en 1959, il sera nommé secrétaire d'État aux Finances aux côtés du ministre des Finances et des Affaires économiques ; en 1962, c'est lui qui devient alors ministre des Finances ; en 1967, il devient président de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale. En 1974, il remporte le Graal en devenant président de la République. Il est le troisième de la Ve République et le plus jeune ; il a depuis été battu par Emmanuel Macron. Une élection remportée de justesse avec 50,81% des voix contre François Mitterrand. Lors de leur affrontement pendant la campagne, il lancera une phrase restée culte : "Vous n'avez pas le monopole du coeur."

Au cours de sa longue carrière, Valéry Giscard d'Estaing aura également été député européen, président du conseil régional d'Auvergne ou encore maire de Chamalières... Cet homme de centre-droit aura aussi été un des cofondateurs de la Fédération nationale des républicains et indépendants (FNRI) et le président de l'UDF. En outre, il a été membre du Conseil constitutionnel et de l'Académie française.

Ce qu'on lui doit

Directement ou indirectement, VGE a laissé son empreinte sur la France par une série de mesures, de décisions et de lois. On doit ainsi à l'ancien président, un des premiers pro-Europe, l'abaissement de la majorité à 18 ans, la légalisation de l'avortement (un projet porté par la regrettée Simone Veil), le divorce par consentement mutuel et celui pour rupture de la vie commune ou encore la réforme du Conseil constitutionnel... Un bilan qui, comme pour chaque président, n'est bien sûr pas tout rose et à la libre appréciation de chacun.