Valéry Giscard d'Estaing : Son château familial vendu une fortune mais à perte

De la patience, Valéry Giscard d'Estaing (94 ans) a appris à en avoir au cours de sa longue carrière politique et, donc, dans la vie aussi, il sait que tout vient à point à qui sait attendre. Le château familial de l'ex-chef de l'État a fini par trouver acquéreur, relate l'AFP après une information parue dans La Montagne.

Depuis 2004, ce château dit de La Varvasse, situé à Chanonat dans le Puy-de-Dôme, était en vente et ne trouvait personne pour le racheter. L'édifice, acheté par le père de l'ancien président en 1936, a fini par taper dans l'oeil d'un acquéreur auvergnat, comme l'a révélé lundi 24 février 2020 l'agence immobilière de Clermont-Ferrand qui a réalisé la transaction. L'acte de vente a été signé le 5 février dernier et l'acheteur "est un quinquagénaire auvergnat, très humble, très simple, qui souhaite rester anonyme", a précisé Jacques Estève, en charge de la vente avec son agence Estève Immobilier et proche de la famille Giscard d'Estaing.

Le château avait initialement été mis en vente pour la très coquette somme de 2,9 millions d'euros, mais ce montant était beaucoup trop élevé pour les potentiels acheteurs. "J'avais expliqué à Valéry Giscard d'Estaing en 2006 qu'on pourrait difficilement vendre au-dessus de 2 millions d'euros, mais en bon Auvergnat, il ne souhaitait pas descendre", a relaté l'agent immobilier. "Nous avions un client de Dubaï intéressé à 1,7 million, mais la vente avait été refusée. Le président aurait beaucoup aimé vendre à un Africain", a-t-il ajouté. Auparavant, un compromis avait été signé avec un Néerlandais en 2008 par l'intermédiaire d'une autre agence, mais la procédure avait échoué.

Finalement, le château de La Varvasse, qui a accueilli tous les membres du clan de VGE au cours des décennies, a été vendu entre 1 et 1,5 million d'euros. Le nouveau propriétaire pourra profiter d'une surface habitable de 1 000 m² et d'un terrain de 14 hectares. Le nouvel occupant des lieux a d'ores et déjà des projets et souhaite notamment installer une ferme pédagogique sur le domaine, mais ce n'est pas tout. "Il souhaite dans un premier temps y aménager des chambres d'hôtes et habiter une partie du château", a précisé l'agent, ajoutant que les travaux à réaliser pour le remettre en état et l'entretien représentent "400 000 à 500 000 euros" supplémentaires.