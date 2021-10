Giulia Sarkozy a 10 ans ! Carla Bruni-Sarkozy partage des photos de famille jamais vues

La première image que poste Carla Bruni-Sarkozy de sa fille Giulia date du 18 juillet 2016 et montre sa belle chevelure blonde. La fillette, enfant de top model et de président de la République, va avoir 5 ans à cette époque. Avec leur couple, l'homme politique et la star ouvraient la voie à une relation ultramédiatisée. Si son mariage en 2008 et leurs premières années de relation sont dans le tourbillon médiatique l'ex-chef d'Etat et son épouse n'ont qu'une priorité : préserver leur fille née le 19 octobre 2011. Ainsi, l'interprète de Mon raymond distille savamment des images tendres de sa famille – elle est aussi maman d'Aurélien, né de sa relation avec le philosophe Raphaël Enthoven. Elle offre au passage un visage méconnu de Nicolas Sarkozy, celui d'un papa poule et serein au public, complètement fan de sa petite dernière. Il est également papa de Jean et Pierre, qu'il a eus avec sa première épouse Marie-Dominique Culioli, ainsi que de Louis, dont la mère est Cécilia Attias.