Nathalie Saint-Cricq : Son fils Benjamin Duhamel pistonné ? Sa réponse cash

Figure de la politique à la télévision, Nathalie Saint-Cricq a répondu avec sincérité et décontraction aux questions de Jordan De Luxe pour son rendez-vous Chez Jordan diffusé sur le site de Télé-Loisirs. À 60 ans, la journaliste a de la bouteille et ne joue absolument pas le jeu de la langue de bois, pourtant si fréquent dans le milieu qu'elle observe, quand il s'agit de répondre aux questions les plus personnelles. C'est ainsi qu'elle aborde en toute franchise sa relation avec son fils Benjamin Duhamel, né de son couple avec Patrice Duhamel, ancien directeur général chargé de l'antenne de France 2. Ce dernier est lui aussi journaliste politique - il officie sur BFMTV.

"C'est dur à porter ce nom de famille, Duhamel, pour votre fils Benjamin", demande Jordan De Luxe ? Nathalie Saint-Cricq, mère de deux garçons, répond : "Un peu, au début, parce qu'on a dit pistonné gnagnagna. Quand il était à LCI, il y avait Alain Duhamel [son oncle, NDLR] qui était sur la chaîne, donc c'était compliqué. Donc il a été débauché par BFM. Et quelques semaines après avoir été débauché, il n'a pas été pistonné, on l'a appelé, Alain a débarqué sur BFM aussi." La journaliste explique ensuite qu'il se fait "engueuler sur les réseaux sociaux régulièrement" : "Quand il fait un truc, on lui dit qu'il est aussi con que sa mère. Et quand je fais un truc, on dit elle est aussi conne que son fils." Des attaques auxquelles elle ne répond pas et qui ne l'atteignent pas quand elles sont dirigées vers elle, mais qui l'embêtent quand il s'agit de son fils.

Cash sur le sujet, elle assume totalement avoir eu un cadre familial qui a joué à son arrivée dans le monde du journaliste : "Si on veut être honnête, j'ai aussi été aidée par ma famille. Je n'ai pas apporté le café et tout d'un coup, on m'a trouvée formidable. Mes parents m'ont aidée, mon nom m'a aidée. Je n'ai pas été pistonnée au sens que j'ai fait des études, sept années après le bac. Mais il faut être honnête des fois." En effet, si le nom Duhamel est connu - et n'est pas lié à celui d'Olivier Duhamel -, la famille Saint-Cricq est l'un des deux actionnaires majoritaires du groupe Nouvelle République du Centre-Ouest, qui édite le journal du même nom, quelques autres titres de presse écrite, et possède 40 % des parts de la chaîne TV Tours Val de Loire. Son frère, Olivier Saint-Cricq, est à la tête du directoire du groupe

Passionnés par la politique de mère en fils, Nathalie Saint-Cricq et son fils Benjamin Duhamel étaient réunis sur le plateau d'On est en direct samedi 2 avril pour débattre des élections présidentielles. Si les deux journalistes n'ont pas été confrontés ensemble, ils ont pris la pose en duo avec plaisir devant les photographes.