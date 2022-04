Nathalie Saint-Cricq fière d'être en direct avec son fils Benjamin Duhamel

Pour son numéro du samedi 2 avril 2022, l'équipe d'On est en direct a organisé un plateau spécial, à l'aube des élections présidentielles. En effet, devant les animateurs habituels Laurent Ruquier et Léa Salamé, se sont distingués dix-huit éditorialistes politiques de tout bord, l'objectif étant de respecter les opinions de tout l'échiquier politique. Un exercice délicat mais qui s'est déroulé sans accro, pour le plus grand plaisir des présentateurs. Parmi les spécialistes de la politique, se sont distingués un duo particulier : Nathalie Saint-Cricq et son fils, Benjamin Duhamel.

N'affichant aucunement leur parenté durant le talk-show On est en direct, Nathalie Saint-Cricq et son grand enfant Benjamin Duhamel ont toutefois posé ensemble pour les photographes de l'émission, affichant une douce complicité. On imagine sans mal la fierté de cette passionnée de politique qu'est la journaliste de 60 ans - qu'on voit régulièrement sur France 2 - de participer à un débat sur les présidentielles, non loin de son fils. Ce dernier, oeuvrant pour BFMTV, a pu défendre ses points de vue avec une pugnacité polie, argumentant avec passion mais sans agressivité aucune. Telle mère, tel fils !

Le virus du journalisme politique, son mari Patrice Duhamel (76 ans) et elle l'ont indéniablement transmis à leur fils, Benjamin Duhamel. Ce dernier est aussi le neveu d'Alain Duhamel, au côté duquel il officie sur la célèbre chaîne d'info en continu. En effet, ce jeune homme est un des journalistes politiques de BFMTV, tandis que son oncle en est l'un des éditorialistes. Si son père Patrice a travaillé comme directeur d'antenne pour France 2 en 1998 durant un an, Benjamin Duhamel a préféré les concurrentes TF1, LCI et BFMTV. Il est aussi passé par la maison RTL. Comme sa mère dont la famille est actionnaire majoritaire du groupe Nouvelle République du Centre-Ouest, il a été formé à Sciences Po Paris, affichant ainsi un CV bien rempli sur son compte Twitter qu'il anime régulièrement.

Avec ses yeux très clairs, Benjamin Duhamel analyse la vie politique et est très discret sur sa vie privée. Il avait toutefois fait référence à ses parents dans C l'hebdo sur France 5 en 2020. Après la diffusion d'un sujet sur les colonies de vacances, il avait répondu à l'animateur du show sur son expérience de ce type de séjour quand il était enfant : "Non je n'y étais pas, j'étais sans doute trop couvé par mes parents qui ne voulaient pas que j'y aille."