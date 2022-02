Anne-Sophie Lapix corrige Eric Zemmour en direct : il écorche totalement son nom !

Dans le cadre de la campagne pour les présidentielles 2022, France 2 a lancé un programme mené par le trio politique Anne-Sophie Lapix, Nathalie Saint- Cricq et Mohamed Bouhafsi : le 20h22. Cette émission diffusée durant le journal télévisé permet de tout savoir des candidats avec également les coulisses de la campagne, un décryptage de la communication, un fact-checking et bien sûr l'analyse du programme de chaque personnalité en lice pour le fauteuil suprême. Ce mardi 1er février 2022, c'est Eric Zemmour qui était sous les projecteurs. Il a abordé la question des personnes âgées, à la lumière du scandale sur les EHPAD dénoncé dans le livre-enquête Les Fossoyeurs, des jeunes ou encore du logement. Mais le leader du parti Reconquête n'a pas seulement marqué par ses positions politiques, il a provoqué l'amusement des téléspectateurs et de l'animatrice elle-même en écorchant son nom à l'antenne.

Alors qu'Anne-Sophie Lapix l'interroge sur le budget et des dépenses, Eric Zemmour insiste sur le fait qu'il souhaite que les dépenses de l'Etat soient en priorité pour les enfants français. La présentatrice souligne qu'un enfant né en France a des chances d'être français, ce à quoi le candidat de Reconquête répond : "Moi je supprimerais le droit du sol, chère Anne Saint-Pulpix." Connu pour ses positions sur les prénoms qui ne sont pas conformes à l'image qu'il veut de la France, l'homme politique de 63 a rebaptisé la célèbre animatrice, qui le corrige avec le sourire. Cependant, le compagnon de Sarah Knafo ne remarque pas, ou ne prend pas la peine de s'excuser, d'avoir écorché le prénom et le patronyme de son hôte.

Eric Zemmour est actuellement en pleine course aux parrainages pour pouvoir faire partie des candidats à la présidentielles pour lesquels les Français et les Françaises pourront voter. Si les intentions de vote place l'essayiste d'extrême-droite en quatrième force, il ne dispose pour le moment que de 14 signatures, autant que Jean Lassalle. Il lui reste un peu plus de deux mois pour convaincre les élus de le soutenir, se félicitant de plusieurs ralliements à sa cause comme Gilbert Collard et peut-être Marion Maréchal.