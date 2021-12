Léa Salamé : Eric Zemmour rappelle qu'elle a changé de prénom, elle réagit !

Habituée à faire face au polémiste Eric Zemmour, non sans étincelles, Léa Salamé enchaîne les entretiens avec lui depuis l'annonce de sa candidature pour les présidentielles 2022. Elle a côtoyé le journaliste réactionnaire, elle découvre au fur et à mesure le politique d'extrême-droite après l'avoir interrogé lors de l'émission politique Elysée 2022. Cette fois, il est au micro de France Inter pour la matinale du 16 décembre 2021 qu'elle coprésente avec Nicolas Demorand. Si les deux personnalités se connaissent bien, son invité illustre sa volonté de choisir des prénoms français pour tous les enfants du pays en rappelant que Léa n'est pas le prénom originelle de la journaliste née il y a 42 ans à Beyrouth, mais Hala.

"On a compris que si vous êtes président, les musulmans de France ne pourront pas appeler leurs enfants comme ils l'entendent...", déclare Nicolas Demorand sur France Inter à son invité Eric Zemmour. Ce dernier le coupe pour détailler son point de vue : "Demandez à Léa ce qu'elle en pense. Elle-même quand elle est arrivée à Paris, elle a changé de prénom. Elle a bien fait, cela a favorisé son acceptation et son assimilation. Je vous félicite, c'est une preuve d'amour aux Français. Ce n'est pas la seule. Anne Hidalgo s'appelait Ana Maria. C'est très bien, c'est tout ce que je veux. Ça c'est fait comme ça pendant des décennies. Tous les Italiens, les Espagnols l'ont fait. C'est ça la France."

Devant l'enthousiasme d'Eric Zemmour qui appuie ses propos en prenant l'exemple de Léa Salamé, la maman de Gabriel (4 ans et demi), né de son couple avec l'essayiste et politique Raphaël Glucksmann précise : "J'ai gardé mon prénom libanais. Je garde mes deux prénoms Eric Zemmour." Hala signifie en arabe auréole ou halo lumineux. Ce prénom est confirmé dans l'annuaire de Sciences Po dont elle est sortie diplômée en 2002.

Née Hala, Léa Salamé est la fille de Ghassan Salamé, ancien ministre libanais de la Culture, politologue et professeur à Sciences Po Paris et ex-conseiller spécial du secrétaire de l'ONU Kofi Annan. Sa mère, Mary Boghossian, est d'origine arménienne et est la soeur des diamantaires Jean et Albert Boghossian. La famille Salamé a quitté le Liban pour fuir la guerre civile quand elle a 5 ans. Elle sera naturalisée française à l'âge de 10 ans.