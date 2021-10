Léa Salamé : Sa promesse à son fils et son beau-fils qui risque d'attrister les téléspectateurs

Une petite saison et puis s'en va ? Léa Salamé était à l'honneur dans Télé 2 Semaines (édition du 18 octobre 2021). Et elle a fait une confidence concernant son avenir dans On est en direct (France 2) qui n'est pas passée inaperçue.

La journaliste de 41 ans ne chôme pas. Le matin, elle réveille les auditeurs de France Inter dans la matinale, avec son collègue et ami Nicolas Demorand. Elle coanime également Elysée 2022 avec Thomas Sotto. Et chaque samedi soir, les téléspectateurs de France 2 peuvent la voir avec Laurent Ruquier, dans le programme On est en direct. Une émission qu'elle se plaît à tourner : "C'est le samedi soir, les gens veulent s'amuser ! J'aime ce plaisir du direct et de l'improvisation. Si j'ai accepté cette aventure, c'est aussi parce que j'étouffais un peu dans ma fonction plus statuaire sur Inter ou dans le magazine politique de France 2. Je n'avais pas envie de devenir une momie un peu chiante", a-t-elle expliqué à nos confrères.

Son compagnon Raphaël Glucksmann est ravi qu'elle ait accepté de se prêter à cet exercice car, selon lui, elle devait s'"amuser un peu". Et c'est ce qu'elle fait. Heureusement d'ailleurs car cela lui offre un rythme de vie encore plus effréné. Elle s'endort en effet à trois heures du matin le dimanche pour se réveiller à 5 heures du matin le lundi "et enquiller la semaine", "un défi physique".

Mais ce défi, elle pourrait bien ne plus le relever la saison prochaine. "J'ai pris l'engagement auprès de mon fils et de mon beau-fils que tout cela ne durerait qu'un an.", a précisé la maman de Gabriel (4 ans, fruit de ses amours avec Raphaël Glucksmann) et belle-maman d'Alexandre (9 ans). Peut-être changera-t-elle malgré tout d'avis. Affaire à suivre...