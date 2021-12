"On n'a pas fait de coups bas" : Léa Salamé revient sur son interview d'Eric Zemmour

Invité de l'émission On est en direct sur France 2 le 11 décembre 2021, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire est revenu sur sa prestation dans Elysée 2022, show politique dans lequel il a fait face à Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle avec son parti d'extrême-droite, Reconquête!. Avant de développer ses idées, le ministre d'Emmanuel Macron peut apprécier les compliments de l'animateur Laurent Ruquier, qui fait l'éloge de sa prestation face à l'ancien polémiste. Cependant, sa complice Léa Salamé veut replacer plus précisément dans son contexte le face-à-face de Bruno Le Maire avec Eric Zemmour et en profite pour faire une mise au point.

"Il faut replacer tout ça... C'est un peu ça le problème. Laurent, qui ne partage pas les idées d'Eric Zemmour et qui ne s'en cache pas, trouve Bruno Le Maire très bien. (...) C'est vrai que c'était une émission difficile. Je vais le dire simplement, tous les hommes politiques qui la font trouvent que c'est l'émission la plus difficile parce que c'est 180 degrés, c'est pendant deux heures qu'ils sont interrogés. Mais même Eric Zemmour est sorti en disant 'ça a été à la régulière'. Je tiens à dire qu'on n'a pas fait de coups bas. Votre débat avec lui était très âpre", déclare Léa Salamé à Bruno Le Maire pour décrire leur intervention à la télévision.

La tension était en effet grande sur le plateau d'Elysée 2022 entre Eric Zemmour et le ministre, mais aussi avec Léa Salamé qui n'a pas hésité à recadrer son invité. Sur les réseaux sociaux, la compagne de Raphaël Glucksmann a été la cible des critiques venant des soutiens de l'ex-polémiste réactionnaire, très actifs sur les réseaux sociaux. Ils l'accusaient notamment d'être hargneuse et agressive face à l'invitée.

Les deux personnalités se connaissent de longue date pour avoir collaboré ensemble sur l'émission Ça se dispute et avoir été chacun dans le fauteuil de sniper de l'émission On n'est pas couché, présentée déjà par Laurent Ruquier. La journaliste avait interrogé en 2014 l'essayiste qui était revenu dans le show pour lequel il a officié durant cinq saisons pour faire la promotion de son livre Le Suicide français et leur échange était lui aussi âpre.