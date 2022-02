Léa Salamé absente de "Elysée 2022" : changement en catastrophe, la raison dévoilée...

C'est une absence remarquable qui va avoir lieu ce jeudi 17 février 2022 sur France 2, pour l'émission Elysée 2022. La journaliste et animatrice Léa Salamé ne pourra pas assurer son poste pour le show politique en prime time de la deuxième chaîne, selon les informations de Puremedias.com. Ainsi, l'invité principal, le candidat à la présidentielle Yannick Jadot (Europe Ecologie les Verts) ne répondra pas aux questions de la reporter pugnace. Elle anime d'habitude l'émission aux côtés de Laurent Guimier, successeur il y a quelques mois de Thomas Sotto, qui s'était retiré de l'émission en raison de son couple avec la conseillère de Jean Castex, Mayada Boulos.

Pour remplacer en catastrophe Léa Salamé, France 2 a misé sur une autre pointure de la politique à la télévision : Nathalie Saint-Cricq. Habituée à questions les invités politiques, la journaliste est au côté d'Anne-Sophie Lapix lors de la séquence du journal télévisé sur l'élection présidentielle, 20h22.

"Positive à la Covid-19, Léa Salamé doit en effet s'isoler et est contrainte de laisser sa place. Egalement absente de la matinale de France Inter ce matin, la journaliste a cependant été entendue lors de son interview de 7h50 avec le rappeur et comédien Sofiane Zermani, enregistrée à l'avance", précise Puremedias.com.

Dans ce nouveau numéro d'Elysée 2022, le chantre de l'environnement Yannick Jadot sera également face à plusieurs personnalités du groupe public telles que Julian Bugier, Claire Chazal, Francis Letellier, Samah Soula et le journaliste économique Dominique Seux. Il débattra aussi avec Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Ce dernier était d'ailleurs au micro de Léa Salamé ce mercredi. Les auditeurs et les auditrices de la radio auront pu remarquer lors de leur échange la voix enrouée et le nez bouché de l'animatrice et compagne de Raphaël Glucksmann.