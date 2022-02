Nathalie Saint-Cricq remplaçante de Léa Salamé : Maman protectrice de son fils Benjamin Duhamel

C'est dans cette même émission que l'an dernier, Benjamin Duhamel avait d'ailleurs évoqué brièvement ses parents. Après la diffusion d'un sujet sur les colonies de vacances, il avait répondu à l'animateur du show sur son expérience de ce type de séjour quand il était enfant : "Non je n'y étais pas, j'étais sans doute trop couvé par mes parents qui ne voulaient pas que j'y aille." Amusé et souriant, le jeune homme a grandi en épluchant tous les journaux et scrutant la politique dès son plus jeune âge ! Proche de ses parents, il a dû récemment affronter la disparition de ses grands-parents. En effet, Nathalie Saint-Cricq a perdu l'an dernier ses deux parents à quelques heures d'intervalle...