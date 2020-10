Alain Duhamel bon père et mari très aimé : Rares confidences de sa femme

Alain Duhamel a une carrière bien remplie et elle n'est pas terminée ! Le journaliste politique et essayiste français de 80 ans est passé par Le Monde, Libération ou RTL. Actuellement, c'est sur BFMTV qu'il officie (dans BFM Story) et démontre son talent légendaire. Par son complice Jean-Pierre Elkabbach ou d'autres de ses proches, il est notamment décrit dans Le Parisien Week-End comme un homme cordial, bienveillant, mais également comme un homme qui a du mal à se remettre en cause. Son épouse France a aussi accepté de faire quelques confidences sur l'homme qui partage sa vie depuis maintenant cinquante-trois ans.

On ne peut pas dire qu'entre France et Alain Duhamel, cela a été le coup de foudre. C'est lors d'un déjeuner avec sa soeur que la musicienne, cheffe d'orchestre, l'a vu pour la première fois. "Je l'avais trouvé très sympathique, mais j'avais estimé aussi qu'il ne se prenait pas pour rien. J'ai pourtant dit à ma soeur : 'Ce n'est pas le genre d'homme que je pourrais épouser'", a-t-elle confié à nos confrères. Et pourtant, elle l'a bel et bien épousé le 1er juillet 1967.

"Mon père m'avait dit : 'Il faudra que tu sois le fou du roi", a-t-elle ajouté. Et elle l'a en quelque sorte été puisqu'elle a apporté de la fantaisie dans la vie bien rangée d'Alain Duhamel. Comme le jour où elle est venue en tenue grecque pour diriger l'opéra-bouffe de Jacques Offenbach La Belle Hélène. Elle n'avait pas pris soin de le prévenir, car elle le savait, il aurait tenté de l'en dissuader. "J'ai vraiment découvert son sérieux après notre mariage. Sérieux, mais pas triste. Nous rions beaucoup", a poursuivi France.

Alain Duhamel, un "bon père" et un oncle admiré

Ensemble, Alain Duhamel et son épouse ont eu deux enfants, Arnaud et Valérie. Et France l'assure, il "fut un bon père, sans être débordant". Son travail passait tout de même avant tout, a expliqué sa chère et tendre : "L'usage du téléphone de la maison lui était réservé en priorité." Jamais sa passion pour son travail n'a en effet faibli. Tous les matins, il est levé à 6h. Et il passe pas moins de six heures par jour à lire des journaux et des livres. Une rigueur qui fait de lui l'un des meilleurs journalistes politiques .

"Ce n'était pas l'oncle qui vous emmenait au square. Mais il était attentif", a admis son neveu Benjamin (fils de Patrice Duhamel et Nathalie Saint-Cricq) qui a suivi ses traces puisqu'il est aujourd'hui journaliste politique à BFMTV. "Très attentif", c'est aussi le qualificatif qu'a employé sa belle-soeur, également journaliste dans leur domaine. "Il est très tendre avec ses petits-enfants. Mais il préfère quand ils sont grands. Le nourrisson, ce n'est pas son truc", a-t-elle ajouté.

Très attentifs, les téléspectateurs qui suivent son parcours le sont aussi quand il s'entretient avec une personnalité politique. Et ils espèrent que sa carrière durera encore le plus longtemps possible.