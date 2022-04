Carla Bruni : Belle preuve d'amour de Nicolas Sarkozy face à sa belle-mère Marisa

Chez les Italiens, la famille, c'est sacré ! Le clan Bruni-Tedeschi l'a prouvé. Le dernier week-end de Pâques n'était pas constitué que d'une chasse aux oeufs en chocolat dans le jardin. Au Lavandou, commune située dans le Var, se déroulait la 12ème édition du Trophée Virginio Bruni-Tedeschi. Cette course de catamarans est chère au coeur de la famille pour la simple et bonne raison qu'elle est un hommage à Virginio, le frère aîné de Carla Bruni disparu en 2006 après avoir contracté le virus du Sida. Après deux ans d'annulation pour cause de Covid-19, l'événement a repris. Marisa Bruni-Tedeschi, présidente de la régate, était évidemment présente mais elle a pu compter sur le soutien de sa fille Carla Bruni et de son époux Nicolas Sarkozy pour vivre ces beaux moments à ses côtés.

Comme l'explique Nice Matin ce jeudi 21 avril, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy se trouvaient au Cap-Nègre, résidence familiale voisine. Le couple ne s'est donc pas fait prier pour se tenir au côté de Marisa. "Ils étaient là par simple amitié, dans la pure tradition de cette régate" a déclaré Eric Roi, organisateur. Mais l'ancien président ne s'est pas contenté d'être simple spectateur puisqu'il s'est exprimé face au public, un geste symbolique de l'amour qu'il porte à l'artiste. "Une prise de parole pleine de sensibilité, bien sentie et très touchante sur la place de la famille, a raconté le maire de la ville Gil Bernardi. Il a été très disponible, tout en décontraction et en délicatesse avec l'ensemble du personnel. C'est vraiment un bel hommage qu'il a rendu à son épouse, à sa belle-mère, à travers un passage sur le culte des personnes disparues et de leur âme qui survit grâce à la fidélité."