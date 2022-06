Diaporama : Nicolas Sarkozy évoque sa fille Giulia (10 ans), son "miracle" : rares confidences...

1 / 22 Nicolas Sarkozy évoque sa fille Giulia (10 ans), son "miracle" : rares confidences...

2 / 22 Nicolas Sarkozy et sa fille Giulia.

3 / 22 Le président de la République française, Emmanuel Macron recoit l'ex président de la république, Nicolas Sarkozy pour un entretien au palais de l'Elysée, Paris, France © Stéphane Lemouton/Bestimage





4 / 22 Carla Bruni et son mari Nicolas Sarkozy - Personnalités à la soirée "Women In Motion" par Kering au Château de la Castre lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 22 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





5 / 22 Nicolas Sarkozy et sa fille Giulia

6 / 22 Nicolas Sarkozy lors de la céremonie de ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe à l'occasion du Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre, à Paris, France, le 2 juin 2022. © Romain Gaillard/Pool/Bestimage





7 / 22 Nicolas Sarkozy - Les célébrités assistent à la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0) en finale de la Ligue des Champions au stade de France, le 28 mai 2022. © Cyril Moreau / Bestimage





8 / 22 Carla Bruni et son mari Nicolas Sarkozy - Personnalités à la soirée "Women In Motion" par Kering au Château de la Castre lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 22 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage





9 / 22 Couverture du livre "Passions" de Nicolas Sarkozy paru en 2019

10 / 22 Nicolas Sarkozy - Cérémonie d'investiture du président de la République, Emmanuel Macron au Palais de l'Elysée à Paris le 7 Mai 2022, suite à sa réélection le 24 avril dernier. © Dominique Jacovides/Bestimage





11 / 22 Nicolas Sarkozy - Arrivées des personnalités - Cérémonie d'investiture du Président de la République à Paris le 7 mai 2022 © Aurelien Morissard / Panoramic / Bestimage





12 / 22 Exclusif - Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni-Sarkozy - Dîner des "Femmes Culottées" Etam au Musée de la Monnaie à Paris le 22 mars 2022. Avec "Femmes culottées", Etam a décidé de mettre à l'honneur 52 femmes dans une série de photos de S. Sieff. Soutenant le réseau associatif Solidarité Femmes, le projet mêlera des noms connus et des personnalités de l'ombre à l'histoire inspirante. Cette initiative sur le long court est menée main dans la main avec Solidarité Femmes, réseau de 73 associations qui luttent contre les violences faites aux femmes et le 3919, le numéro d'aide aux femmes victimes de violences. Toutes les participantes arborent d'ailleurs un t-shirt blanc sur lequel on peut lire Femme Culottée. La pièce est disponible à l'achat en ligne ou en magasin pour 19,99 euros. L'intégralité des bénéfices de ce dernier ira au réseau associatif, un moyen pour la marque de marquer son engagement. © Rachid Bellak/Bestimage

13 / 22 Francis Szpiner, maire du 16ème arrondissement - L'ancien président Nicolas Sarkozy a voté pour l'élection présidentielle dans un bureau de vote du 16ème arrondissement de Paris le 10 avril 2022. © Aurélien Morissard / Panoramic / Bestimage





14 / 22 Carla Bruni-Sarkozy et son mari Nicolas Sarkozy - Carla Bruni-Sarkozy assiste au meeting de son mari Nicolas Sarkozy à Saint-Maur-des-Fossés le 14 novembre 2016.





15 / 22 Exclusif - Nicolas Sarkozy - Dîner des "Femmes Culottées" Etam au Musée de la Monnaie à Paris le 22 mars 2022. Avec "Femmes culottées", Etam a décidé de mettre à l'honneur 52 femmes dans une série de photos de S. Sieff. Soutenant le réseau associatif Solidarité Femmes, le projet mêlera des noms connus et des personnalités de l'ombre à l'histoire inspirante. Cette initiative sur le long court est menée main dans la main avec Solidarité Femmes, réseau de 73 associations qui luttent contre les violences faites aux femmes et le 3919, le numéro d'aide aux femmes victimes de violences. Toutes les participantes arborent d'ailleurs un t-shirt blanc sur lequel on peut lire Femme Culottée. La pièce est disponible à l'achat en ligne ou en magasin pour 19,99 euros. L'intégralité des bénéfices de ce dernier ira au réseau associatif, un moyen pour la marque de marquer son engagement. © Rachid Bellak/Bestimage

16 / 22 Nicolas Sarkozy - Le président de la République française E.Macron reçoit ses prédécesseurs pour évoquer la guerre en Ukraine au palais de l'Elysée, le 25 février 2022. © Aurélien Morissard / Panoramic / Bestimage





17 / 22 Nicolas Sarkozy, sa femme Carla Bruni et leur fille Giulia arrivent au musée de l'Acropole à Athènes. Le 24 octobre 2017





18 / 22 L'ancien président Nicolas Sarkozy - Déjeuner du Chinese Business Club en l'honneur de l'ancien président N.Sarkozy au restaurant de l'hôtel The Westin Paris Vendôme à Paris, France, le 8 novembre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage





19 / 22 Nicolas Sarkozy lors des Entretiens de Nice organisés par le quotidien régional Nice-Matin qui ont eu lieu au Centre Universitaire Méditerranéen, le 15 octobre 2021. Depuis 2003, Les Entretiens de Royaumont, hauts lieux du débat public, de la réflexion et de la confrontation d'idées, invitent les grandes personnalités de notre temps dans le cadre de discussions ouvertes et prospectives sur les grands enjeux de notre société. Les Entretiens de Nice sont la première déclinaison des Entretiens de Royaumont en territoire. En organisant Les Entretiens de Nice, Nice-Matin entend rester fidèles à l'esprit de Royaumont. La rédaction a réuni au CUM plusieurs dizaines de décideurs de renom, chefs d'entreprise, leaders d'opinion, artistes, responsables politiques de sensibilités différentes" qui ont échangés idées et opinions autour du thème: Territoires quand viendra la fin de l'État Jacobin. Le rôle des Entretiens, c'est d'être l'endroit où sont émises les idées qui, ensuite, deviennent des idées politiques, quel que soit le parti, son origine. Les idées qui seront émises lors de ces Entretiens seront reprises à droite, à gauche. Elles commenceront à infuser la pensée et donc le débat public. © Bruno Bebert / Bestimage

20 / 22 Carla Bruni-Sarkozy quitte son hôtel pour arriver à son concert "French Touch" au théâtre Pallas avec son mari Nicolas Sarkozy à Athènes, Grèce, le 23 octobre 2017.

21 / 22 Exclusif - Carla Bruni-Sarkozy et son mari l'ancien Président Nicolas Sarkozy quittent un hôtel de New York le 14 juin 2017. Carla Bruni-Sarkozy a chanté la veille, le 13 juin 2017 des extraits de son nouvel album " French Touch " dans le club de jazz " Le Poisson rouge " dans le quartier de Greenwich.