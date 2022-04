Carla Bruni et Nicolas Sarkozy : Leur fille Giulia gâtée pour Pâques, l'incroyable cadeau en photos

Dans la famille Sarkozy, on fête Pâques comme tout le monde... ou presque ! Sur Instagram, Carla-Bruni Sarkozy a partagé d'étonnantes images le 17 avril 2022. Habillée avec un sweat de jogging, la femme de l'ancien chef d'Etat Nicolas Sarkozy a d'abord regardé et souri à l'objectif avant de se mettre à imiter le le comportement d'une carpe. La bouche en "O", la chanteuse et mannequin de 54 ans se met ensuite à regarder à sa droite, les yeux écarquillés, avant de dévoiler un poisson en chocolat, dont elle semblait vouloir faire une imitation.

Sur deux autres photographies partagées par la femme de Nicolas Sarkozy apparaît leur fille Giulia (née le 19 octobre 2011) face à un énorme oeuf de Pâques en chocolat, ses petites mains paraissant minuscules posées sur celui-ci. "Joyeuses Pâques à vous tous !", écrit Carla Bruni-Sarkozy en légende.