Raphaël Enthoven flingue Christiane Taubira, "irresponsable" sur la vaccination

Mohamed Bouhafsi rappelle que Christiane Taubira, invitée plus tôt dans le mois dans C à vous, avait déclaré être vaccinée. Mais d'autres élus de Guyane refusent clairement de prendre position sur le vaccin tel que Gabriel Serville. Raphaël Enthoven réagit, après avoir entendu l'état de l'hôpital en Guyane. Les politiques doivent-ils se prononcer : "Personne n'est obligé de rien. Mais ne pas le faire est irresponsable. Ce sont des irresponsables politiques à mon avis. Christiane Taubira ou monsieur Serville, ces gens-là ont une trouille de déplaire qui leur vaut, en ces circonstances, de mettre des vies en danger. (...) Je trouve ça ahurissant. C'est la misère de la politique. (...) [Christiane Taubira] n'a aucun argument."

On sent que la colère gagne l'auteur de L'Ecole des dames : "Quels éléments d'informations n'a-t-elle pas ? On a toutes les informations. Christiane Taubira, avec l'audience qui est la sienne, les gens qui la regardent, la respectent... qu'elle ne prenne pas le risque, minimal, de dire aux Guyanais 'vaccinez-vous c'est une question de vie ou de mort', qu'elle ne prenne pas ce risque-là, ça me paraît ahurissant. Et surtout cette façon qu'elle a d'éviter les emmerdes, pardon, et d'en récolter deux fois plus... Quand on ne vise pas on se plante."