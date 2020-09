Jean-Paul Enthoven : Le "coeur brisé" par le livre de son fils Raphaël

Avec son ouvrage Le temps gagné, le philosophe, chroniqueur radio et désormais écrivain Raphaël Enthoven distribue les bons et les mauvais points. Son ancienne compagne n'est pas épargnée, tout comme son ex beau-père. Moins dur avec son père, Jean-Paul Enthoven, il ne cache rien toutefois de ce qu'il pense de lui. Il lui reproche notamment de ne pas avoir été à la hauteur dans son enfance. Des critiques qui ont touché au coeur le patriarche.

Interrogé par Libération à l'occasion de la sortie de son propre livre, Ce qui plaisait à Blanche, Jean-Paul Enthoven a réagi aux écrits de son fils. "Ça m'a brisé le coeur. Je suis en deuil, en honte. Je me croyais un père glorieux, me voilà devenu un père grotesque", a-t-il déclaré. Le site de L'Express, qui avait publié les bonnes feuilles, écrivait à propos de la description de ce dernier dans le livre de son fils : "Il est dépeint en géniteur fitzgeraldien, égotiste, snob, fantasque, désinvolte, terriblement attachant, bref un personnage romanesque inoubliable."

Mais l'homme de 71 ans, ancien compagnon de Carla Bruni - qui est aussi longuement sortie avec Raphaël, père de son fils Aurélien - n'a pas non plus manquer de s'en prendre à son fils après ces révélations médiatiques. "Je suis stupéfait qu'il ait eu recours à ce type de scandale. Il a fait comme si la vie des autres lui appartenait", tacle-t-il. Pas certain que le clan Enthoven se retrouve au prochain repas de Noël...

Si le père et le fils ont inévitablement des choses à régler, entre Raphaël Enthoven et son ancien beau-père le psychanalyste Isi Beller, décrit comme un homme violent ayant la main leste, la situation est plus délicate encore : elle se jouera devant la justice. En effet, Isi Beller a décidé d'attaquer l'éditeur - L'Observatoire - devant le tribunal de grande instance de Paris pour "diffamation, injure et atteinte à la vie privée" et réclame 70 000 euros de dommages et intérêts.