Carla Bruni : Son fils Aurélien torse nu et bien entouré, elle le taquine

Ah les vacances, l'insouciance... À 19 ans, Aurélien Enthoven savoure son adolescence même s'il sait se montrer sérieux et impliqué, lui qui a notamment un fort engagement politique. Mais, en cette période estivale, l'heure est avant tout à la détente.

Sur son compte Instagram, le jeune homme a posté des photos en noir et blanc, le représentant torse nu avec des filles et des garçons, s'amusant dans la chaleur de l'été. Dans les commentaires, son illustre maman Carla Bruni a posté un message et l'a gentiment taquiné. "Vous êtes trop beaux... un peu alcoolisés peut-être ???", a écrit la chanteuse et ancienne première dame, dont le fils est le fruit de sa relation passée avec le philosophe et écrivain Raphaël Enthoven. En réponse, un certain Léo, qui fait partie de la bande, a répondu "absolument pas" avec un émoji au nez qui s'allonge. Une réponse ironique "likée" par Aurélien. Après tout, il faut bien que jeunesse se passe...

En jetant un oeil sur les comptes de ses camarades, tagués sur ses photos, on peut découvrir qu'Aurélien passe la fin du mois d'août en vacances au bord de l'eau. La joyeuse bande s'est même offert une chouette sortie en bateau, comme on a pu le constater sur une photo partagée par une des participantes. En story, le fils de Carla Bruni a depuis donné une précision géographique en se localisant à Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie.

À la fin des vacances, Aurélien devrait logiquement reprendre le chemin des cours puisque, depuis l'an dernier, il est inscrit à Sciences-Po Paris.