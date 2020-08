Raphaël Enthoven : Gros tacles à son ex-femme Justine Lévy

Raphaël Enthoven va faire grand bruit avec son nouveau livre ! Le philosophe navigue entre fiction et réalité et convoque tour à tour des personnages ou des personnalités réelles. Ainsi on peut croiser son ex-compagne Carla Bruni sous le prénom Béatrice ainsi que son ex-épouse Justine Lévy, devenue Faustine. Il n'est pas tendre avec elle. Ceci dit, lors de leur rupture, elle n'y était pas non plus allée de main morte.

Le site de L'Express publie quelques extraits sur son site, ce 13 août, dont un passage concernant l'ancienne romance entre l'auteur et Justine Lévy. En 2004, la fille de BHL, blessée de s'être fait voler son mari par Carla Bruni un peu plus tôt, avait alors publié l'ouvrage Rien de grave dans lequel elle taclait un certain Adrien pour être allé voir ailleurs. Aujourd'hui, Raphaël Enthoven rend coup pour coup. "Il est vrai que, contrairement à ce que Justine dit du personnage auquel elle a donné ma gueule, je n'ai jamais obligé une femme à avorter et n'ai ni couché avec ma belle-mère, et que, depuis plus de quinze ans, des tas d'inconnus prennent un air sévère pour me raconter mes crimes en brandissant ce livre. Faut-il pour autant lire mon roman comme une réponse à tout ça ? Je vous mens si je vous dis que non", explique ainsi le philosophe à L'Express.

Raphaël Enthoven, qui avait épousé Justine Lévy en 1996 devant le gratin parisien - qu'il décrit d'ailleurs cruellement dans un extrait - et dont le divorce a été acté en 2001, ajoute pour nuancer : "Mais si j'avais seulement voulu répondre à Justine Lévy, je l'aurais fait depuis longtemps. Je n'aurais pas attendu que ses calomnies deviennent des vérités à force d'être dites et répétées par un public bavard. Quand son livre est paru et a répandu ses métastases, je ne voulais pas faire comme elle. Je ne voulais pas écrire un texte à clefs. Tant pis pour la rumeur, je n'irai pas sur ce terrain, me disais-je. J'avais mieux à faire. A commencer par être heureux et, par apprendre, auprès d'une icône, à faire la différence entre mon image et moi-même. Ce qui prend du temps."

Désormais, Justine Lévy a retrouvé l'amour auprès du comédien Patrick Mille.