Capucine Anav et son ex-couple avec Louis Sarkozy : souvenirs cocasses de la rencontre avec Nicolas...

Bientôt le mariage... et le bébé ? Capucine Anav est sur un petit nuage depuis qu'elle s'est mise en couple avec Victor Dumas, courtier en assurance, qu'elle fréquente depuis presque deux ans. La jeune femme âgée de 30 ans a connu plusieurs déceptions amoureuses avant de tomber sur son fiancé, elle qui est sortie avec Alain-Fabien Delon mais aussi Louis Sarkozy. Avec ce dernier, elle a partagé de bons moments.

Interrogée par Paris Match, Capucine Anav a longuement évoqué sa vie sentimentale et a notamment accepté de parler de ses ex-compagnons, elle qui avait par le passé été accusée de ne s'intéresser qu'aux "fils de" fortunés. De son idylle avec Louis Sarkozy, qui a duré de 2014 à 2016, elle assure garder "un très, très bon souvenir". Elle ajoute : "Louis est quelqu'un de simple, d'équilibré. C'est un gentleman, il est incroyable. Je sais qu'il est aujourd'hui en couple avec une femme fantastique, je leur souhaite le meilleur. Je pense que si l'on se croisait on prendrait beaucoup de plaisir à échanger. Il y avait aussi parfois des moments difficiles, car notre relation était scrutée et jugée." Leur histoire avait toutefois pris fin car Louis a fait le choix de vivre aux Etats-Unis alors que Capucine mène carrière - elle est devenue comédienne et créatrice d'une marque de vêtements - en France.

Mais il n'y a pas que son ancien petit ami qui lui a laissé d'agréables souvenirs puisque Nicolas Sarkozy, le père de Louis, lui avait fait un grand effet ! "Il était avenant, charismatique. Sur les critiques, il sentait bien que cela pouvait me peiner. Il avait d'ailleurs fait quelques déclarations publiques pour me défendre, ce qui m'avait beaucoup touchée (...) Cela m'a donné une force incroyable", se souvient-elle.

Capucine Anav n'oubliera jamais non plus sa surprenante première rencontre avec l'ancien président de la République... "La toute première fois que je l'ai vu, j'avais dormi avec Louis. Je ne m'attendais pas à le rencontrer ainsi. Il a ouvert la porte, il portait un peignoir très classe. J'étais surprise, et j'étais à moitié cachée sous la couette. Manque de pot pour moi, il a marché dans une crotte laissée par mon chien... Mais c'était le pied gauche. J'ai dit : 'Ah, ça porte bonheur !' C'était la première fois que l'on passait la nuit ensemble et la chienne ne connaissait pas encore l'endroit, elle avait sûrement voulu marquer son territoire", relate-t-elle.