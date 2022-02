Capucine Anav tente d'avoir un bébé avec Victor depuis 1 an : frustrée, elle se livre sur cette bataille

Capucine Anav est une femme amoureuse. Depuis près de deux ans, Victor Dumas partage son quotidien et la comble de bonheur. Après s'être confiée auprès de Paris Match sur leur rencontre ou leurs fiançailles, la belle brune de 30 ans est revenue sur son souhait de fonder une famille. Un rêve qui n'est malheureusement pas simple à réaliser.

Capucine Anav ne l'a pas caché, Victor et elle espèrent devenir parents cette année. Ce sujet est rapidement arrivé dans leur couple. Si au départ, le courtier en assurance "avait un peu peur", il a fini par désirer aussi ardemment que sa fiancée d'avoir un enfant. Les tourtereaux se sont donc lancés dans cette aventure. Elle est malheureusement semée d'embûches. "Cela fait un an que l'on essaye de concevoir. Malheureusement, c'est un chemin compliqué et parsemé d'embûches. Nous avons eu des rendez-vous médicaux pour réaliser tous les examens nécessaires, et tout va bien. C'est frustrant et parfois difficile émotionnellement, et j'espère que nous y parviendrons. Je rêve d'une grande famille avec trois enfants. Et je veux les avoir le plus jeune possible. Dans l'idéal nous aurions le premier avant le mariage !", a déclaré l'ancienne candidate de Secret Story (2012) à Paris Match.

Dans le cas où son rêve se réalise, Capucine Anav espère transmettre à ses enfants "une très bonne éducation" et la bienveillance. Elle fera tout pour qu'ils s'épanouissent et pour qu'ils fassent ce qu'ils aiment dans la vie. "Je sais aussi ce que je ne veux pas leur transmettre : mon anxiété. Le monde dans lequel on vit est déjà bien difficile, il ne faut pas en rajouter. Ce que je sais aussi, c'est que lorsque je deviendrai maman, je prendrai une courte pause pour me consacrer à ma famille. J'aurais attendu ça toute ma vie, alors j'en profiterai au maximum. Mais je ne délaisserai pas les planches ni les plateaux de tournage trop longtemps", a-t-elle poursuivi.

Grâce à sa participation à Secret Story ou Les Anges, Capucine Anav a pu devenir animatrice sur NRJ12, chroniqueuse dans Touche pas à mon poste ou encore comédienne. Récemment, elle était à l'affiche de la pièce Le Switch, aux côtés d'Emmanuelle Boidron et Alexandre Pesle. Un métier dans lequel elle s'épanouie au quotidien et qu'elle ne compte donc pas délaisser. De son côté, son fiancé Victor est tout aussi bosseur, indépendant et entreprenant qu'elle. Des qualités qui l'ont séduite. Elle a également tout de suite remarqué "sa joie de vivre, son sourire". "Sans parler du fait qu'il est incroyablement beau", a-t-elle conclu.