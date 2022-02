Capucine Anav en couple lors de sa rencontre avec Victor : les coulisses de leur "coup de foudre"

Capucine Anav ne compte plus cacher son bonheur. Lors d'un séjour aux Maldives, son compagnon depuis près de deux ans Victor Dumas l'a demandée en fiançailles. Il l'a ensuite refait lors de leurs vacances à Dubaï. Maintenant que c'est officiel, la belle brune de 30 ans s'est confiée sans filtre sur sa relation. L'occasion de découvrir comment les futurs mariés se sont rencontrés.

C'est auprès de Paris Match que Capucine Anav s'est livrée sur son bonheur qui a débuté en 2020. Ainsi, les lecteurs peuvent découvrir que Victor et elle se connaissent depuis l'âge de 10 ans, car leurs parents sont amis. Lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils sont partis tous ensemble à Saint-Tropez pour des vacances. Mais à l'époque, ni l'un ni l'autre n'était intéressé. "On a deux ans d'écart, ce qui peut paraître gros lorsqu'on est jeune adolescent. Pour moi, c'était un petit", a précisé la comédienne de la pièce Le Switch. C'est donc de loin qu'elle observait le succès du charmant blond auprès des filles du lycée. Elle était "dans une relation sérieuse". Mais le destin a fini par les réunir de nouveau.

Alors qu'elle faisait ses courses, fin 2019, Capucine est tombée sur Victor après l'avoir perdu de vue durant douze ans. Elle a vite constaté qu'il avait bien changé. "En conversant, nous nous sommes rendu compte que nous habitions dans le même immeuble parisien. C'était fou. Mais à l'époque, j'étais encore dans une autre relation. Puis, cinq mois plus tard, le confinement est arrivé. Je commençais à ce moment-là à remettre en question mon histoire sentimentale. Un soir, pour me changer les idées, j'ai retrouvé Victor et son frère pour une soirée jeux de société. Et là, cela a été une évidence, le coup de foudre", a poursuivi la jeune femme.

Un mariage de princesse pour Capucine Anav

Victor, qui est courtier en assurance, et Capucine ont donc fini par se mettre en couple. "Mais il a d'abord fallu que je me sépare", a-t-elle précisé. Ils ont ensuite emménagé ensemble très rapidement, pendant le confinement. Et depuis, ils nagent dans le bonheur. Un bonheur multiplié depuis leurs fiançailles fin janvier. Une demande à laquelle elle ne s'attendait pas. "Il voulait initialement me faire sa demande dans le désert à Dubaï, où nous avons déjà séjourné, car il savait que c'était un endroit où je ne risquais pas de suspecter quoi que ce soit. Mais il a dû revoir ses plans au dernier moment, et il a finalement posé un genou à terre aux Maldives. Et je suis très heureuse que cela soit l'endroit où ce moment a eu lieu, car c'était magique", a déclaré celle qui vit un véritable "conte de fées".

Victor a fait les choses bien puisqu'il a demandé la permission au papa de Capucine avant de franchir cette nouvelle étape. Désormais, les amoureux vont se consacrer à leur mariage. Et il y aura du travail car l'ancienne candidate de Secret Story (2012) compte bien avoir un mariage de princesse en 2023, sans doute au mois de septembre. "Je voulais me marier au château de Versailles. J'ai appelé pour me renseigner à la seconde où j'étais fiancée. Mais ils ont douché mes espoirs en me disant que cela n'était pas possible. Il n'y a pas d'autorisation pour se marier dans ce haut lieu de patrimoine. Alors peut-être qu'on trouvera un endroit dans le sud ou ailleurs, on réfléchit. Et il y aura bien 300 ou 400 invités ! C'est un moment qui n'arrivera qu'une seule fois dans nos vies et auquel je songe depuis toute petite. Je veux la panoplie de princesse, la même robe que Kate Middleton, la totale", a-t-elle conclu.