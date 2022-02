"C'est pour cette raison que je suis partie" : Capucine Anav séparée d'Alain-Fabien Delon, explications

Capucine Anav est une femme amoureuse et le crie sur tous les toits. D'ailleurs, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue comédienne et créatrice de la marque de vêtements Authentique Paris a même annoncé être en route pour le mariage avec son chéri Victor. Une romance entamée en 2020, peu après sa séparation d'avec Alain-Fabien Delon.

Interrogée par le magazine Paris Match, dans lequel elle y confirme ses fiançailles - son amoureux a fait sa demande lors d'un séjour de rêve aux Maldives -, Capucine Anav a accepté d'évoquer la fin du couple qu'elle formait auparavant avec le fils d'Alain Delon. "C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais nos caractères étaient trop différents, nos modes de vie et nos familles également. Finalement, il y avait plus de différences que de ressemblances. C'est pour cette raison que je suis partie", confie la jeune femme. Mais celle-ci ne semble pas avoir d'animosité pour Alain-Fabien, avec lequel elle a été en couple de 2017 à 2019.

D'ailleurs, Capucine Anav garde quelques bons souvenirs de leur romance... "Il a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais, surtout maintenant que je suis comédienne. Cela me trotte dans la tête à chaque fois que je monte sur scène. Je lui ai demandé la différence entre un acteur et un comédien, car je voulais savoir. Il m'a répondu : 'Le comédien joue et l'acteur vit.' J'étais médusée. Cela m'a beaucoup aidée, je ne pouvais pas avoir meilleur conseil que le sien", raconte celle que l'on a vue à l'affiche de la pièce Le Switch au théâtre Edgar, à Paris ou dans le film Rendez-vous chez les Malawas.

Alors que ses précédentes histoires de coeur avaient fait grand bruit en raison du statut particulier de ses ex, "fils de" - Alain-Fabien Delon ou Louis Sarkozy -, Capucine Anav mène cette fois une romance discrète, presque boring ! La jeune femme décrit ainsi son quotidien avec Victor, courtier en assurance : "Je m'occupe de mon site internet Authentique Paris, j'avance sur l'écriture de mon long-métrage En Coloc, je cours les castings... Je suis hyperactive. Puis le soir on se retrouve à 20 heures, on dîne ensemble. Une vie de couple banale quoi, il ne manque plus que la tisane !"