Capucine Anav remonte sur scène avec une star de "Caméra Café" !

Le retour sur scène, c'est pour bientôt ! Alors que Vanessa Paradis vient de faire ses premiers pas dans le monde fantastique du théâtre, le public retrouvera très prochainement une autre comédienne, grande habituée des salles de spectacles : Capucine Anav. A 30 ans, la jeune femme s'est effectivement lancée un nouveau défi à réaliser sur les planches, puisqu'elle est à l'affiche de la pièce Le Switch, dont la première représentation est programmée au Théâtre Edgar de Paris dès le 28 septembre 2021.

Dans cette création de Luq Hamet, Capucine Anav donne la réplique à Emmanuelle Boidron et Alexandre Pesle - Sylvain, dans Caméra Café. Le trio s'apprête à offrir au public un total de 90 représentations. Et quelle histoire ! Dans Switch, Line et Lise se rendent compte, au bout de dix ans, que Philippe mène une double vie puisqu'il est le mari de l'une et l'amant de l'autre. Elles en parlent toutes les deux dans un réflexe de solidarité féminine et décident ensemble de lui faire comprendre qu'il n'a plus à choisir puisqu'elles veulent le quitter. Mais avant la moindre séparation, elles souhaitent découvrir ce qu'il peut bien offrir à l'une et pas à l'autre, en effectuant un switch, un échange entre ses deux compagnes.

Un CV bien rempli !

En ce qui concerne le théâtre, Capucine Anav est loin d'être une novice en la matière. En 2017, l'ex de Kev Adams a joué dans La fève du samedi soir, d'Eric Delcourt, aux côtés de Renaud Roussel et de Patrick Veisselier. Elle avait également un rôle, en 2019, dans Un week-end tranquille d'Alil Vardar. Loin de son rôle de chroniqueuse auprès de la bande de TPMP, la comédienne est aussi apparue dans un épisode de la série Munch, dans laquelle elle interprétait une blogueuse, ainsi que dans le film de James Huth, Rendez vous chez les Malawas. On dirait bien que son curriculum professionnel s'étaye, de la plus belle des manières, au fil des mois...