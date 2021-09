Vanessa Paradis rongée par le stress avant sa grande première au théâtre : "Ça me fait peur !"

Incroyable mais vrai, elle n'était jamais montée sur la scène d'un théâtre. Pas pour y jouer en tant que comédienne, en tout cas ! Le 14 septembre 2021, Vanessa Paradis fait donc ses débuts, sur les planches du Théâtre Edouard-VII, dans la pièce Maman, écrite et mise en scène par son époux Samuel Benchetrit - qui a d'ailleurs rédigé ce texte pour elle. Si elle sera bien entourée le jour J, et donnera la réplique à Eric Elmosnino, Félix Moati et Gabor Rassov, l'héroïne du programme se ronge au sang en attendant que vienne l'heure.

Mes premiers mots, il me faudra les dire seule

Vanessa Paradis a commencé très tôt à se frotter au public. Mais l'habitude de ne pas plaire à tout le monde ne la protège pas de tous les types d'anxiété. "Je n'ai jamais eu à ce point le trac de ma vie, avoue-t-elle, au contraire, dans les colonnes du journal Le Parisien. J'ai essayé de me souvenir de mon premier concert en 1993, je n'avais aucune technique ni exercice de respiration pour me calmer, j'ai eu très peur, mais la musique, c'est différent. Les chansons parlent pour vous, les intros réveillent des choses chez les gens qui sont déjà avec vous. Là, c'est le silence, et il faut parler. Mes premiers mots, il me faudra les dire seule."

Le stress est d'autant plus grand qu'il est difficile de savoir si la salle sera comble. Au total, le Théâtre Edouard-VII dispose de 700 sièges, dont le prix varie entre 60 et 160€, et les conditions sanitaires actuelles ne sont pas extraordinairement favorable aux publics nombreux. "Les gens ne prennent pas leur place trop en avance, explique l'actrice. Et puis il y en a pas mal sans passe sanitaire, ça complique les choses. Je n'ai jamais joué devant une salle pas pleine, ça me fait peur." Parmi la liste de ses frayeurs reste, en première place, celle de ne pas parler assez fort. Espérons que la première expérience de Vanessa Paradis au théâtre ne se transforme pas en véritable enfer...

