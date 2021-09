Vanessa Paradis "bouleversée" par son époux Samuel Benchetrit : "C'est physique !"

Elle a des années de carrière derrière elle en tant que chanteuse et en tant que comédienne. Et pourtant, Vanessa Paradis s'apprête à vivre une grande première. A 48 ans, l'actrice va effectivement découvrir la sensation des planches, qu'elle n'avait jamais expérimentée jusqu'à présent. Un cadeau que la vie lui offre... ou plutôt son époux. C'est Samuel Benchetrit qui a écrit et mis en scène Maman, la pièce de théâtre dans laquelle sa partenaire donne la réplique à Eric Elmosino, Félix Moati et Gabor Rassov.

Vanessa Paradis est-elle sereine à l'idée de vivre son premier levé de rideau ? Oui et non. "L'avantage de travailler avec quelqu'un qui vous connaît bien, c'est qu'on peut aller plus vite, pas besoin de faire de longues phrases pour se comprendre, explique-t-elle dans les colonnes du magazine ELLE. Mais ça peut être inquiétant aussi, il peut avoir la sensation que j'ai tout saisi. Et puis avec un casting pareil, être celle qui foire, vous imaginez la pression ! Quand, en plus, vous êtes la femme du réalisateur..."

Tout ce qu'il fait me donne envie de rêver ou de partir à l'aventure

Outre sa participation à la pièce Maman, Vanessa Paradis sera prochainement à l'affiche du nouveau film de son cher et tendre Samuel Benchetrit. Il faut dire qu'elle lui voue une confiance aveugle et admire son écriture... tant et si bien, d'ailleurs, qu'il avait rédigé les paroles de plus de la moitié des textes de son dernier album à elle, Les Sources. "A chaque fois que je lis un texte de Samuel, je finis émue, chamboulée, c'est physique, vous comprenez ? Il est très talentueux, très musical aussi, relève-t-elle. Il écoute énormément de musique dans la vie et en travaillant. Il adore la poésie, l'image, le son, tout cela se ressent. Que ce soit au théâtre, au cinéma, en musique, tout ce qu'il fait me donne envie de rêver ou de partir à l'aventure. Ca me transporte."

Elle a épousé Samuel Benchetrit en juin 2018, à Sant-Siméon, après deux ans d'amour. C'est à ses côtés qu'elle souhaite poursuivre l'aventure de la vie, c'est dans ses bras qu'elle veut voir le temps passer. "Je ne vais pas vous dire que ça ne me fait rien de vieillir, qui plus est aux yeux de tous, souligne l'artiste de 48 ans. Mais que puis-je y faire ? Ne pas se regarder, ça fait des vacances !"

Retrouvez l'interview de Vanessa Paradis dans le magazine Elle, n°3951 du 10 septembre 2021.