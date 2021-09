Vanessa Paradis agacée : sa réponse cash à la polémique sur le prix des places pour sa pièce !

Pour ses premiers pas au théâtre, Vanessa Paradis a fait confiance à son époux Samuel Benchetrit. Pour elle, le réalisateur, acteur et auteur a imaginé une pièce dont elle est la muse, intitulée Maman. Le 14 septembre 2021, l'actrice de 48 ans sera sur les planches du Théâtre Edouard VII à Paris pour sa première représentation aux côtés de Félix Moati et Eric Elmosnino. Interviewée par le Journal du dimanche, la star confie n'avoir "jamais eu autant le trac" et avoir été victime de critiques injustes concernant le prix des places de cette pièce.

Je n'y suis pour rien

Sur la Toile, une petite polémique a éclaté quant aux prix des places de la pièce, certains internautes y voyant une opportunité d'attirer les spectateurs sur le seul nom de Vanessa Paradis... Bien que certaines places soient effectivement "très chères" comme elle le concède, elle explique : "Elles sont à 98 euros et correspondent au carré d'or, soit seulement 60 fauteuils sur les 790 du théâtre ! et ajoute toutefois que ce qu'on dit moins c'est qu'il y en a à 10 euros ! Après, c'est un théâtre privé qui ne reçoit aucune subvention. Il va rouvrir avec notre pièce et peut-être que ces places chères lui permettront de survivre." Agacée, elle ajoute : "Je n'y suis pour rien et je trouve assez détestable de me faire porter le chapeau. Je me suis toujours attachée à ce que le prix de mes concerts ne soit pas trop élevé." Une mise au point qui a le mérite d'être claire.