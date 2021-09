Lily-Rose Depp incendiaire : micro-jupe et crinière de lionne pour un shooting sexy

Lily-Rose Depp s'est ensuite changée. Allongée et fixant l'objectif, celle qui a prêté ses traits à la princesse Catherine de France dans le long-métrage Le Roi, porte une robe fleurie qui met en valeur ses longues jambes. Aux pieds, une paire d'escarpins mauve. Sur le dernier cliché, on voit la partenaire d'Austin Butler poser devant la petite statue de la Liberté, qui se trouve en bord de Seine, à Paris. Habillée d'une robe longue et fendue en maille blanche, elle porte une paire de lunettes noire.

Dans l'espace commentaires, les fans de la jeune franco-américaine ont dit leur admiration face à ces clichés très mode. "Hyper belle !", lance la réalisatrice tchèque Eva Doležalová. "Trop bien la série", note l'illustrateur Christian Gaubert. "Pardon ?!?", commente Xavier Dolan, apparemment subjugué. "Hot as fuck", confie Paris Hilton. Hugo Selignac, Claudia Sulewski ou encore Pierre-Ange Carlotti, à qui l'on doit ces photos, ont tous envoyé des messages d'amour et de soutien. Lily-Rose Depp a su mettre tout le monde d'accord avec ses looks sexy. L'actrice sera à l'honneur dans l'issue du mois de septembre du magazine américain Interview.