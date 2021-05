Lily-Rose Depp : Sexy en bustier rouge, qui ne cache pas grand chose

Longue chevelure dorée, regard noir sensuel et courbes félines, la belle Lily-Rose Depp semble de plus en plus sexy au fil des années. Il y a quelques jours, l'actrice a fêté ses 22 ans. Sur les réseaux sociaux, elle en a profité pour partager plusieurs clichés où elle apparaît plus bombesque que jamais...

Comme le temps passe vite ! La belle Lily-Rose Depp a fêté ses 22 ans le 27 mai 2021. Sur Instagram, la jeune femme à l'allure féline a partagé plusieurs images de la fête d'anniversaire organisée en son honneur. Ballons en forme de coeurs, bouquet de fleurs, gâteau au chocolat marbré, bougies argentées et banderoles Happy Birthday, l'égérie Chanel a eu droit à toutes sortes d'attentions pour ce jour si spécial, sûrement de la part de Vanessa Paradis et/ou de son papa Johnny Depp ? Sensuelle, la chérie de Timothee Chalamet a également partagé deux clichés très sexy. Sur le premier, la soeur de Jack John Christopher apparaît dans une combinaison rouge dévoilant la courbure de l'un de ses seins. Sur l'autre, l'actrice du film Le Roi porte une robe rose moulante et pose de façon à montrer son derrière particulièrement galbé ainsi que sa vertigineuse cambrure.

"Une reine", "Magnifique", "Si belle", "L'amour de ma vie", "Tu es si jolie", "Arrête d'être aussi belle, ça fait mal aux yeux", "Tu es une déesse", "Jolie Lily", "Divine", "Tu es une icône", "Mignonne", "Continue de briller", "Toujours magnifique", "Tu as fait ma journée", "Tu as grandi si vite !", "Tu es littéralement une merveille" peut-on lire en commentaires de cette publication postée le 28 mai 2021. Pas de doute, la jolie Lily-Rose a hérité de la candeur ainsi que de la beauté de sa mère et du sex-appeal sauvage de son père. Pour rappel, Lily se serait remise en couple avec Timothée Chalamet. Selon Entertainment Tonight, l'acteur aurait d'ailleurs récemment offert une magnifique robe à Lily-Rose au cours d'un rendez-vous dans le quartier d'East Village. Le couple s'était séparé en avril 2020 après plus d'un an de relation.