Lily-Rose Depp séparée de Timothée Chalamet : rupture après un an d'amour

L'histoire d'amour entre Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet s'écrirait-elle déjà au passé ? Oui si l'on en croit la presse américaine. US Weekly, repris par People, annonce que la fille de 20 ans de Vanessa Paradis et Johnny Depp et l'acteur franco-américain de 24 ans auraient mis un terme à leur relation amoureuse. De plus le numéro de mai 2020 du magazine Vogue décrit Timothée Chalamet comme "célibataire".

Les premières rumeurs de romance avaient débuté en octobre 2018, après leur rencontre sur le tournage de The King, produit par Netflix. Les deux acteurs avaient été repérés en train de s'embrasser dans les rues de New York. Puis s'était engagé un maintien strict du mystère des deux côtés, afin de rien révéler de leur histoire malgré les nombreuses tentatives des journalistes pour en savoir plus.

Puis en septembre 2019, Lily Rose-Depp et Timothée Chalament avaient lâché un peu de lest, lors de la promotion de The King. Tous les deux présents à la Mostra de Venise, les deux acteurs avaient eu bien du mal à cacher leur grande complicité sur le tapis rouge. Les regards entre les amoureux avaient été nombreux et particulièrement intenses sur le tapis rouge du 76e festival international du film de Venise. Mais ce n'est finalement pas là que la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp et le fils de l'actrice Nicole Flender avaient confirmé pour de bon leur histoire d'amour, mais à Capri. Lors d'une balade en mer, ils y avaient été surpris en train d'échanger de langoureux baisers...

Si l'on ne sait pas à quand remonte cette supposée rupture, Lily-Rose Depp sait qu'elle peut compter sur le soutien de sa maman, avec qui elle est confinée en cette période de crise sanitaire. Le 22 avril dernier, dans l'émission Quotidien de Yann Barthès (TMC), Vanessa Paradis avait révélé être confinée avec ses deux enfants, Lily-Rose et Jack qui vient de fêter ses 18 ans. Un anniversaire auquel son papa Johnny Depp a assisté avant d'aller se confiner à Plan-de-la-Tour, dans le Var.