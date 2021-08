Lily-Rose Depp séparée de Timothée Chalamet : elle a un nouveau célèbre boyfriend

13 photos

Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet, c'est définitivement fini ! L'actrice a tourné la page et craqué pour un autre célèbre acteur. Le nouveau couple s'est embrassé à pleine bouche et en pleine rue, confirmant ainsi leur relation.

En amour, Lily-Rose Depp a toujours été discrète. Elle vient pourtant de se faire prendre en flagrant délit de bisous... avec son nouveau petit ami ! L'heureux élu n'est pas Timothée Chalamet, son ex, avec qui l'actrice a rompu définitivement. Pourtant, les fans de l'ex-couple espéraient une réconciliation. Leur souhait avait même été réalisé en avril dernier, période à laquelle Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet se sont revus. Les deux héros du film Le Roi (sorti en 2019 sur Netflix) ont notamment fait du shopping dans une boutique vintage. Timothée Chalamet y a fait une surprise à sa chérie, en lui offrant une jolie robe en velours noir. Ces nouveaux rencards post-rupture (ils s'étaient séparés une première fois en avril 2020) n'ont donc rien donné. Lily-Rose Depp a craqué pour un autre acteur, Austin Butler. Les deux tourtereaux ont été récemment surpris à Londres, en train de s'embrasser devant un restaurant où ils venaient de dîner. Un troisième ami les avait accompagnés. Aucun doute : Lily-Rose Depp et Austin Butler sont donc en couple ! Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2014, sur le tournage Yoga Hosers (sorti en 2016). Les deux acteurs étaient à l'affiche du film réalisé et écrit par Kevin Smith. Ils en avaient même fait la promotion en se rendant au festival de Sundance, à Park City, dans l'État de l'Utah. À l'époque, Austin était toujours en couple avec Vanessa Hudgens.

Austin Butler et Vanessa Hudgens ont rompu en 2019. Leur histoire d'amour a duré 8 ans. Vanessa en a commencé une nouvelle en officialisant sa relation avec une star de baseball, le joueur des Pittsburgh Pirates, Cole Tucker. L'athlète a évoqué leur relation une seule fois, au micro de la chaîne CBS Pittsburgh. "J'ai une meuf et elle est cool. Elle est super, je l'aime, a expliqué le joueur de baseball de 24 ans, sans nommer Vanessa. Elle sera là. Vous la verrez mais vous avez vu les gros titres, c'est comme ça. Je ne veux pas qu'on se dise, 'Cole sort avec Vanessa', je ne veux pas être traité différemment que Mitch [Mitch Keller, son partenaire aux Pittsburgh Pirates, NDLR] quand sa femme est là, ou que Ke'Bryan [Ke'Bryan Hayes, un autre joueur de l'équipe] quand sa copine est là".