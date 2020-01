Vanessa Hudgens célibataire : elle se sépare d'Austin Butler après 8 ans d'amour

Triste nouvelle pour tous les romantiques de la planète Terre. Vanessa Hudgens, qui formait un couple glamourissime avec Austin Butler depuis plus de huit ans, est désormais célibataire. "Ils se sont officiellement séparés, affirment une source du magazine Us Weekly. Vanessa en a même parlé à ses proches." Quelques indices laissaient effectivement penser qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Leur dernière apparition datait du 22 juillet 2019, lors de l'avant-première hollywoodienne du film Once Upon a Time .. in Hollywood, de Quentin Tarantino.

Il y a quelques mois, la comédienne de 31 ans évoquait pourtant sa relation en des termes rassurants. Elle, qui avait surpris les foules avec un anneau à l'annulaire, avait assuré qu'elle ne ressentait "aucune pression à l'idée d'épouser un jour Austin Butler". "Sinon, on ne serait pas ensemble depuis tout ce temps, affirmait-elle auprès d'ET Online. Chaque couple a sa propre histoire." Celle-ci s'achève, hélas. Mais au diable les grosses larmes, la déprime et les soirées blues en pyjama pilou-pilou. Au lieu de ressasser le passé, Vanessa Hudgens a décidé de se mettre en bombe, tout simplement.