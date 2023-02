Vanessa Hudgens fiancée, elle passe à la vitesse supérieure avec son jeune et beau sportif !

Les voilà prêts à passer à l'étape supérieure ! La nouvelle a été confirmée par plusieurs médias américains le vendredi 3 février 2023 : selon le magazine People et le site TMZ, Vanessa Hudgens et son jeune compagnon Cole Tucker se seraient fiancés. Il faut croire que, cette fois-ci, l'ancienne héroïne de la saga High School Musical a décroché le gros lot. Elle avait été, auparavant, en couple avec Zac Efron puis, pendant 8 ans, avec Austin Butler, récemment applaudi et récompensé pour avoir joué dans le biopic Elvis de Baz Luhrmann.

Si les principaux concernés n'ont pas encore fait d'annonces officielles, ils ne cessent de se déclarer leur flamme sur les réseaux sociaux. "J'arrêterais la planète et je fondrais avec toi", écrivait tout récemment Vanessa Hudgens sur son compte Instagram. Cette déclaration, aussi lunaire soit-elle, n'est ni la première, ni la dernière. Les tourtereaux s'étaient offerts un premier tapis rouge officiel en novembre 2021 lors de la première du film Tick, Tick... Boom organisée au TCL Chinese Theater de Los Angeles. Ils s'étaient rencontrés bien avant, au début de l'année 2020, et avaient commencé à développer des sentiments à distances. The start of something new...

Il n'y a pas de honte à faire le premier pas

Comme elle le racontait dans le talk show de Drew Barrymore, Vanessa Hudgens et Cole Tucker faisaient partie du même groupe de méditation sur Zoom. "Quand je veux quelque chose ou quelqu'un, je vais le chercher, assurait-elle. J'ai glissé dans ses DM et j'ai fait genre 'Hey, c'était sympa de te rencontrer'. Donc je pense qu'il n'y a pas de honte à faire le premier pas." Cette petite audace aura porté ses fruits puisque les voilà fiancés après 3 ans d'amour. En dehors des sessions de relaxation en ligne, Cole Tucker est un sportif aguerri - contrairement aux ex de Vanessa, qui sont majoritairement comédiens. Âgé de 26 ans, il est joueur de baseball professionnels et fait partie de l'équipe des Rockies du Colorado. Il tenait, auparavant, les rôles d'arrêt-court ou de voltigeur pour les Pirates de Pittsburgh.