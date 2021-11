Vanessa Hudgens en couple : elle s'offre son premier tapis rouge avec son amoureux !

On a longtemps cru que Vanessa Hudgens n'apparaîtrait plus au cinéma, après les propos hasardeux qu'elle avait tenus en pleine pandémie de Covid-19. Mais il faut croire que l'Amérique est passée à autre chose depuis le premier confinement ! Et c'est avec grand plaisir, donc, que les abonnés Netflix retrouveront l'ancienne héroïne de la saga High School Musical dans le film Tick, tick... boom ! dès le 19 novembre 2021 - pendant que son ancienne consoeur, Ashley Tisdale, s'essaye à un autre type d'exercice en incarnant le premier rôle du jeu vidéo d'horreur House of Ashes.

Le 10 novembre 2021, l'équipe du film Tick, tick... boom ! s'est retrouvée au TCL Chinese Theater de Los Angeles pour présenter ce biopic dramatique et musical au public. Le nouveau long-métrage signé Lin-Manuel Miranda raconte l'histoire véritable du compositeur Jonathan Larson qui jongle, à l'approche de ses 30 ans, entre amour, amitié et envie de réussite. Et c'est pourquoi Andrew Garfield, qui incarne le talentueux mélomane, était présent en Californie, tout comme Alexandra Shipp, Joshua Henry, Judith Light - Madame est servie -, Robin de Jesus, la directrice de la photographie Alice Brooks, Sarah Hyland - Modern Family - , Rachel Bloom - My crazy ex-girlfriend - , Edward James Olmos, Dominique Fishback, le producteur Brian Grazer ou encore Bob Gazzale.

Véritable star du tapis rouge, Vanessa Hudgens était venue vêtue d'une robe en dentelles, aux allures de rideaux, au bras de son nouveau compagnon Cole Tucker. Les tourtereaux sont en réalité en couple depuis la fin de l'année 2020 mais ne s'étaient jamais affichés ensemble lors d'un évènement public. C'est à l'occasion de la plus récente Saint-Valentin qu'ils avaient officialisé leurs sentiments en prenant a pose, côte-à-côte, sur les réseaux sociaux, s'accordant quelques mots doux, aux yeux de tous, au passage. Cole Tucker, qui a huit de moins que sa douce, est une jeune star montante de baseball américain qui a joué, entre autres, dans l'équipe des Pittsburgh Pirates. La comédienne avait été amoureuse, auparavant, d'Austin Butler ou encore de Zac Efron.