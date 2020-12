Vanessa Hudgens : Polémique coronavirus, boycott, Woody Allen... une année compliquée

Elle fait actuellement les belles heures de la plateforme Netflix, en pleine période de fêtes. Cette année, la reine de Noël, c'est Vanessa Hudgens. Le 19 novembre 2020, la suite du film La princesse de Chicago a été mise en ligne. L'occasion pour la comédienne de retrouver les rôles de Stacy et de Lady Margaret... mais aussi celui de sa cousine maléfique Fiona. Et il s'agirait d'une trilogie. Un troisième projet autour de cet univers féérique serait déjà en préparation pour un tournage en 2021. "On travaille actuellement sur le script, pour aller plus loin dans la franchise, a avoué l'actrice à Popsugar. Ca va être fun." Héroïne de films pour enfants, amoureuse d'un beau sportif, elle conclut l'année sur une touche délicieuse. Ce qui était loin d'être gagné d'avance.

La polémique coronavirus de Vanessa Hudgens

Fin 2020, les propos complotistes sont monnaies courantes. Mais au mois de mars, alors que la planète entière s'était mise d'accord pour appuyer sur le bouton "stop", Vanessa Hudgens avait émis des doutes quant à la réalité de la gravité du Covid-19. "De la pure connerie", selon la comédienne un brin échevelée par son confinement. "Je suis désolée, mais c'est un virus. Je le comprends et je le respecte, expliquait-elle lors d'un live Instagram. Mais en même temps... même si tout le monde l'attrape... oui, ok, des gens en mourront. C'est terrible mais c'est inévitable. Je ne sais pas." Pour éviter d'être boycottée à Hollywood, elle avait fini par présenter ses excuses, assurant que ses mots avaient étés "extrêmement indélicats et pas du tout appropriés." A en croire son agenda, ces douces paroles ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd.

Un rapprochement avec Woody Allen ?

Mais pourquoi se contenter d'une polémique quand on peut en provoquer plusieurs en l'espace de quelques mois ? Pendant que les abonnés Netflix découvraient ses nouvelles aventures épicées en sirotant un chocolat chaud, Vanessa Hudgens faisait savoir qu'elle avait des envies de cinéma. Et pas n'importe lesquelles. Son rêve ? Tourner avec... Woody Alle . "J'adore ses films, a-t-elle assuré dans les colonnes du Los Angeles Times. Vicky Cristina Barcelona est un de mes films favoris. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je sais ce que j'ai entendu. Mais le fait est que j'aime ses films et l'univers romantique qu'il a créé." Un discours rare quand on sait que certaines personnes qui ont collaboré avec le réalisateur ont reversé leur cachet à des associations d'aide aux victimes de harcèlement sexuel...